Bartın Üniversitesi yeni akademik dergilerle bilimsel yayın ağını genişletiyor

Bartın Üniversitesi (BARÜ) bünyesinde bulundurduğu farklı bilim alanlarına yönelik 13 akademik dergisiyle araştırmacıların bilimsel çalışmalarını okuyucuyla buluşturuyor.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) farklı disiplinlerde bilimsel üretimi destekleyen yayıncılık faaliyetlerini güçlendirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda BARÜ bünyesindeki yeni dergiler Kadın, Çocuk ve Aile Çalışmaları Dergisi (BARU-JWCFS) ile BARÜ Spor ve İnsan Dergisi yayın hayatına başladı. Aile ve toplum üzerine yapılan bilimsel çalışmaları akademik dünyayla buluşturmak amacıyla Kadın, Çocuk ve Aile Çalışmaları Dergisi'nin ilk sayısı yayımlandı. Spor ve İnsan Dergisi'nin ise spor bilimlerinin farklı alanlarında gerçekleştirilen özgün ve nitelikli araştırmalara yönelik makale kabul süreci devam ediyor.

BARÜ'de özel eğitim alanında yeni akademik dergi kuruluyor

BARÜ'de özel eğitim alanındaki bilimsel araştırma ve uygulamalara odaklanmak hedefiyle yeni dergi çalışması da tamamlandı. BARÜ Senatosu tarafından Journal of Special Education Research and Practice adlı yeni bir akademik derginin kurulması kararlaştırıldı. Derginin DergiPark başvurusu kabul edilirken yayın altyapısına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Bartın Orman Fakültesi Dergisi DOAJ'da dizinlenmeye hak kazandı

Ayrıca BARÜ bilimsel dergilerinin ulusal ve uluslararası indekslerde görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir ilerleme kaydedildi. Ormancılık ve orman endüstrisinin farklı alanlarındaki özgün araştırmalara yer veren Bartın Orman Fakültesi Dergisi (BAROFD), açık erişimli akademik dergilerin uluslararası önemli dizinlerinden biri olan Directory of Open Access Journals (DOAJ) tarafından kabul edilerek dizinlenmeye hak kazandı.

BARÜ'nün bilimsel yayın ağı genişliyor

BARÜ'nün bilimsel yayıncılık faaliyetleri kapsamında yayımlanan dergiler arasında; Akıllı Sistemler Dergisi, Spor ve İnsan Dergisi, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Uluslararası Fen Bilimleri Dergisi, Eğitim Araştırmaları Dergisi, Bartın University Journal of Faculty of Education, Kadın, Çocuk ve Aile Çalışmaları Dergisi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yönetim, Ekonomi, Edebiyat, İslami ve Politik Bilimler Dergisi, İlahiyatname ile Çeşm-i Cihan: Tarih - Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi bulunuyor. Özgün ve nitelikli araştırmaları akademik literatüre kazandıran dergilere BARÜ DergiPark Yayıncı Sayfası üzerinden erişilebiliyor. Dergilerin niteliklerine ve yayın alanlarına uygun ulusal ve uluslararası indekslerde yer alabilmesi amacıyla hazırlık, başvuru ve değerlendirme çalışmaları da devam ediyor.

BARÜ bünyesindeki dergilerin yayıncılık altyapısının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "Bartın Üniversitesi olarak akademik yayıncılığın gelişimine katkı sunmayı ve dergilerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde daha görünür hale getirmeyi öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Bu anlayış doğrultusunda farklı disiplinlere yönelik yeni akademik dergilerin yayın hayatına başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle Üniversitemizin bilimsel yayıncılık faaliyetlerine katkı sunan Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğümüz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.