KKTC\'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular

14 yaşındaki kız çocuğunun başörtüsüyle alınmadığı İrsen Küçük Ortaokulu'nda yasakçı Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) idarecileri ve öğretmenler, okulu demir bariyerlerle çevirdi. Başörtülü öğrenciyi okula sokmayan sendikacılar, devlet yetkilisini de kapıdan kovdu.

YETKİLİYİ İÇERİ ALMADILAR

İrsen Küçük Ortaokulu'nu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, okulda konuşlanan bir grup öğretmen ve sendika yetkilisi tarafından kapıdan çevrildi.

"NE ARIYORSUN BURADA?"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, devlet yetkilisi Yusuf İnanıroğlu'na hadsiz sözler sarf etti. Yasakçı KTOEÖS Sekreteri Gökçebel, "Ne dediniz siz? 'Okullara bırakıldı bu' dediniz. Okul kendi kuralını koydu. Şimdi ne arıyorsun burada? Bu okulun ita amiri siz değilsiniz. Bu okulun ita amiri bellidir. Kuralını da koymuştur" dedi.

"ALAMAM HOCAM SENİ"

MEB Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu'nun sürgülü kapıyı açma girişimine karşı kapıdaki görevli engel olarak, "Alamam hocam seni" dedi. Okula alınmayan MEB Müdürü İnanıroğlu daha sonra alandan ayrıldı.