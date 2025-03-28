KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular - Son Dakika
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Eğitim

KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular

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KKTC'nin Lefkoşa şehrindeki İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir öğrenci yine başörtülü bir şekilde okula girmek istedi fakat okul yönetiminin ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası üyelerinin engellemesiyle karşılaştı. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu da olay yerine gelerek çocuğun okula alınmasını talep etti ancak reddedildi.

28.03.2025 13:19
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14 yaşındaki kız çocuğunun başörtüsüyle alınmadığı İrsen Küçük Ortaokulu'nda yasakçı Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) idarecileri ve öğretmenler, okulu demir bariyerlerle çevirdi. Başörtülü öğrenciyi okula sokmayan sendikacılar, devlet yetkilisini de kapıdan kovdu.

YETKİLİYİ İÇERİ ALMADILAR

İrsen Küçük Ortaokulu'nu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, okulda konuşlanan bir grup öğretmen ve sendika yetkilisi tarafından kapıdan çevrildi.

Başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular

"NE ARIYORSUN BURADA?"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, devlet yetkilisi Yusuf İnanıroğlu'na hadsiz sözler sarf etti. Yasakçı KTOEÖS Sekreteri Gökçebel, "Ne dediniz siz? 'Okullara bırakıldı bu' dediniz. Okul kendi kuralını koydu. Şimdi ne arıyorsun burada? Bu okulun ita amiri siz değilsiniz. Bu okulun ita amiri bellidir. Kuralını da koymuştur" dedi.

Başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular

"ALAMAM HOCAM SENİ"

MEB Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu'nun sürgülü kapıyı açma girişimine karşı kapıdaki görevli engel olarak, "Alamam hocam seni" dedi. Okula alınmayan MEB Müdürü İnanıroğlu daha sonra alandan ayrıldı.

KKTC\'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular

Milli Eğitim Bakanlığı, İrsen Küçük, Sendika, Eğitim, Güncel, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Eğitim KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    aha size klasik CHP zihniyeti 197 61 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    CHP'nin istediği demokratik,laik,modern sistem 138 35 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bi bitmedi kokuşmuş anına çaktıklarım her yerde varlar 97 14 Yanıtla
  • DARK PASSENGER:
    bunları gidip 1974 kıbrıs barış harbinden kurtarmak isteyen yaralana gazi olan şehit olan askerlere yazık boş yere yaralanıp gazi şehit olmuşlar bıraksaylarmış rumlar tponu katletselemiş diye düşünüyorum 70 29 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    ohhh iyi yapmışlar. 11 71 Yanıtla
  • Ali Vural:
    Ada’da hanii özgürlük vardı? Fuhuş Kumar Serbest !? Edebiyle Okumak YasakKk? Tipikkk Cİ-HA-PEE ZİHNİYETİ !? 34 14 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    max akpli 12 31 Yanıtla
  • yakup7542:
    beslediğiniz size söyleniyorsa başka birileri tarafından beslenmeye başlanmıştır 38 3 Yanıtla
  • DARK PASSENGER:
    makaryosun çocukları alta yorum yapmaya gelmiş 20 2 Yanıtla
  • mehmet erdem:
    Rumlar içimizde 16 3 Yanıtla
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