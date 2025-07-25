BAU'da Yapay Zeka Dönüşümü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

BAU'da Yapay Zeka Dönüşümü

BAU\'da Yapay Zeka Dönüşümü
25.07.2025 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçeşehir Üniversitesi, yapay zeka desteğiyle eğitimde yenilikçi projeler başlatıyor.

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU), hayata geçirdiği projeyle öğrencilerden akademisyenlere, yöneticilerden araştırmacılara kadar üniversitedeki herkese yapay zeka desteği sunacağını açıkladı. OpenAI altyapısındaki Chat GPT Edu ve AI Base Campus uygulamalarını kullanarak üniversite bünyesinde oluşturulan sistemle ilgili konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, "Geleceğin üniversitesini bugünden kuruyoruz" dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi, yapay zeka teknolojisini kampüse taşıdığını duyurdu. Üniversite bünyesinde öğrencilerden akademisyenlere, araştırmacılardan yöneticilere kadar üniversitede herkesin yapay zeka sistemlerini kullanmasını sağlayan projenin hayata geçirilmesi için OpenAI'den destek alındığı aktarıldı. Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde kurulan 'Yapay Zeka Yetkinlik Birimi' tarafından karşılıklı görüşmeler sonucu oluşturulan sistem, öğrencilerin bireysel öğrenme tarzlarına uygun rehberlik sunan 'AI Öğrenci Asistanları', fakülte ve derslere özel 'ChatGPT Çözümleri', araştırmacılar için 'Stratejik Analiz Destekleri', 'Kişisel Gelişim Takibi' ve 'Akıllı Kampüs' uygulamalarını içeriyor.

KAPSAMLI VE DERİNLEMESİNE DESTEK

Yeni uygulamayla, her bir akademik birim için özelleştirilmiş ChatGPT sistemleri sayesinde, ekonomi, mühendislik, tasarım gibi birçok disiplinde entegre öğrenme destekleri sağlanacak. Kampüs yaşamından sürdürülebilir altyapı yönetimine kadar tüm sistemler veriye dayalı, yapay zeka destekli bir yapıya kavuşurken, ChatGPT Edu lisanslarıyla araştırmacılar, veri analizi, öngörü ve model geliştirme ile akademik içerik üretiminde daha hızlı, kapsamlı ve derinlemesine destek alabilecek.

DİJİTAL ASİSTAN KOLAYLIĞI

Üniversitede ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılma olanağı sunan yapay zeka desteğinin, öğrencilerin dersleri için de kolaylık sağlaması hedefleniyor. Yeni uygulamayla BAU'daki öğrenciler, bölümlerinde gördükleri her dersin dijital asistanına ulaşma imkanı buluyor. OpenAI GPTStore üzerinden her dersin dijital asistanına erişen öğrenciler, o dersle ilgili merak ettikleri soruları sorabiliyor. Dijital asistan, öğrencilerin sorularına BAU akademisyenlerinin hazırladığı veriler ışığında cevap veriyor. Ücretsiz olan her bir ders asistanını tüm üniversitelerdeki öğrenciler de web ve cep telefonlarından erişebiliyor.

BAU FİLTRESİNDEN GEÇİYOR

BAU akademisyenlerinin filtresinden geçen bilgilerle, üniversitedeki hocaların hazırladığı bilgi ve verileri sunan yeni uygulamanın, akademik çalışmalar açısından da kolaylık sağlaması hedefleniyor. Yapay zekanın bütüncül kullanılmasıyla veriye dayalı karar alma süreçlerinin güçlendirilmesine olanak sağlayacak sistemin, araştırmada etkinliği artırması amaçlanıyor. Uygulama ile, stratejik planlama, kaynak tahsisi ve bilimsel üretkenliğin de önemli ölçüde geliştirilmesi planlanıyor. Yapay zeka ile desteklenen bu sistemlerin, üniversitenin küresel akademik rekabet gücünü de artırması bekleniyor.

KARİYER PLANLAMASINI DESTEKLİYOR

Akademik kadro için hazırlanan yapay zeka asistanı, ayrıca öğrencilerin eğitim süreçlerinin takibini de kolaylaştırıyor. Yapay zeka asistanı öğrencilerin gelişmiş ve gelişime ihtiyaç duyan alanlarını daha kolay görme imkanı sunuyor. Öğrenci gelişme serüveni haritalanması sayesinde, akademisyenlerin öğrencilerinin kariyer planlamasına destek vermesi de kolaylaşıyor.

'ÜNİVERSİTEYİ YENİDEN TANIMLAYACAK'

BAU Mütevelli Heyeti Üyesi Saygın Şenel, OpenAI altyapısıyla uygulanan yeni sistemin önemine dikkat çekerek, "BAU, bu büyük dönüşüm sürecinde üniversiteyi yeniden tanımlayacak. Tamamı yapay zeka teknolojileriyle donatılmış yeni AI Campus anlayışını, BAU Campus ile ülkemize kazandırmaktan ve bilim dünyasına hediye edecek olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE VE DÜNYA'DA ÖRNEK OLACAK'

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ise ülkemizde ve dünyada örnek teşkil edeceğini belirttiği yeni uygulama ile ilgili "Yapay zeka artık sadece bir teknoloji değil, bir öğrenme ve yönetim ortağı. Biz, öğrencilerimizin potansiyelini ortaya çıkaran, veriye dayalı kararları güçlendiren ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimini mümkün kılan bir üniversite modeli kuruyoruz. OpenAI altyapısı ile başlattığımız bu dönüşüm, hem Türkiye'de hem dünyada örnek teşkil edecek" dedi.

Kaynak: DHA

Bahçeşehir Üniversitesi, Yapay Zeka, Bahçeşehir, Teknoloji, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim BAU'da Yapay Zeka Dönüşümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer duyuruldu Lige hoş geldin Heung-min Son Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son
Şehit düşen orman işçisi Eyüp Dereli doğa sevgisi sebebiyle ormancı olmuş Şehit düşen orman işçisi Eyüp Dereli doğa sevgisi sebebiyle ormancı olmuş
4 gündür süren yangında dehşet veren görüntüler: Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık 4 gündür süren yangında dehşet veren görüntüler: Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık
Bu nasıl muhtarlık binası Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti Bu nasıl muhtarlık binası? Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti
İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 dereceyi buldu, su tüketiminde tarihi rekor kırıldı İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 dereceyi buldu, su tüketiminde tarihi rekor kırıldı
Sakarya’dan Bilecik’e sıçrayan yangın 4’üncü gününde Traktörünü alan koştu, 7 köy tahliye edildi Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın 4'üncü gününde! Traktörünü alan koştu, 7 köy tahliye edildi
Takım küme düşme hattına girdi Neymar taraftarları kavgaya çağırdı Takım küme düşme hattına girdi! Neymar taraftarları kavgaya çağırdı
TUSAŞ ve Airbus, İspanya’ya HÜRJET ihracatı için el sıkıştı TUSAŞ ve Airbus, İspanya’ya HÜRJET ihracatı için el sıkıştı
58 yaşında ama gören 30 zannediyor Salma Hayek’ten bikinili dans performansı 58 yaşında ama gören 30 zannediyor! Salma Hayek'ten bikinili dans performansı
Sanatçı Nurettin Rençber’in doktor yeğeni evinde ölü bulundu Sanatçı Nurettin Rençber'in doktor yeğeni evinde ölü bulundu
Küçük birikimle ev sahibi olma fırsatı Bakan Kurum detayları açıkladı Küçük birikimle ev sahibi olma fırsatı! Bakan Kurum detayları açıkladı

10:11
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan’ın görüntüsü olay oldu
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
09:40
Ölen 60, öldüren 15 yaşında İstanbul’un en kalabalık metrobüs durağında kan donduran olay
Ölen 60, öldüren 15 yaşında! İstanbul'un en kalabalık metrobüs durağında kan donduran olay
09:35
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
03:22
Karabük’te çıkan yangınlar 3. gününde 14 köy tahliye edildi, 5 personel dumandan etkilendi
Karabük'te çıkan yangınlar 3. gününde! 14 köy tahliye edildi, 5 personel dumandan etkilendi
14:44
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış
14:28
Günün karesi Mayo bulamadı, suya böyle girdi
Günün karesi! Mayo bulamadı, suya böyle girdi
14:17
Erdoğan ’’Hayra alamet değil’’ demişti İşte 2100 yılında Türkiye’yi bekleyen kötü senaryo
Erdoğan ''Hayra alamet değil'' demişti! İşte 2100 yılında Türkiye'yi bekleyen kötü senaryo
14:12
ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak
ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak
14:08
All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya
All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya
14:02
Merkez Bankası faizi yüzde 46’dan yüzde 43’e indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi
13:49
Bankadaki 100 bin lirası buhar oldu Mahkeme bankayı suçlu buldu
Bankadaki 100 bin lirası buhar oldu! Mahkeme bankayı suçlu buldu
13:44
Şehit düşen orman işçisinin “Maaş“ mesajı kahretti
Şehit düşen orman işçisinin "Maaş" mesajı kahretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 10:40:26. #7.13#
SON DAKİKA: BAU'da Yapay Zeka Dönüşümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.