Bodrum'da kültürel mirasla iç içe bir eğitim yılı - Son Dakika
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Bodrum'da kültürel mirasla iç içe bir eğitim yılı

Bodrum\'da kültürel mirasla iç içe bir eğitim yılı
23.06.2026 14:07  Güncelleme: 14:09
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Bodrum Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 2025-2026 eğitim yılı boyunca yüzlerce öğrenci, arkeoloji atölyeleri, antik kent gezileri ve müze ziyaretleriyle kentin kültürel mirasını keşfetti.

Bodrum Belediyesi tarafından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 2025-2026 eğitim-öğretim yılı boyunca öğrencilerin kültürel mirasla buluşmasını sağlayan kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

Çocukların ve gençlerin yaşadıkları kentin tarihini tanımaları ve kültürel miras bilinci kazanmaları hedefiyle Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kent Tarihi ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından Arkeolog Serap Topaloğlu sunumuyla etkinlikler düzenlendi.

Proje kapsamında 15 okuldan yüzlerce öğrenci, 20'nin üzerinde etkinlikle birlikte yaşadıkları kentin geçmişini öğrenirken kültürel değerlere yönelik de farkındalık geliştirdi. Ayrıca öğrenciler, Bodrum'un tarihi ve kültürel değerlerini keşfetme olanağı buldu.

Binlerce yıllık geçmişe sahip kültür varlıklarını yakından inceleyen katılımcılar, kent tarihi temalı oryantiring etkinliklerinde ise eğlenerek öğrenme yöntemiyle Bodrum'un tarihini keşfetti.

Deneysel arkeoloji atölyelerinde öğrenciler, arkeolojik kazı bilimini uygulamalı olarak deneyimlerken; Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne yapılan ziyaretlerde dünyanın en önemli sualtı arkeoloji koleksiyonlarından biri hakkında bilgi edinerek kültürel mirasın farklı yönlerini tanıdı.

Düzenlenen doğa ve antik kent gezilerinde öğrenciler, kültürel değerler ile doğal çevre arasındaki ilişkiyi yerinde gözlemledi. Antik kentlerde gerçekleştirilen arkeoloji ve görsel sanatlar buluşmalarında ise hem bölgenin tarihini dinledi hem de tarihi çevreden ilham alarak resim çalışmaları yaptı.

Have Your Say Projesi kapsamında gerçekleştirilen kültür temalı gezilerde öğrenciler, Bodrum'un tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde tanıdı. First Lego League turnuvası kapsamında düzenlenen arkeoloji temalı etkinliklerde, arkeoloji bilimi tanıtılarak katılımcıların kültürel değerlerin korunmasına yönelik fikirler geliştirmeleri sağlandı.

"Kültürel Mirasımızı Dijitalleştiriyoruz" Projesi kapsamında okullarda yapılan sunumlarda; kültürel mirasın belgelenmesi, korunması ve dijital teknolojiler aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi anlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğretmenler Akademisi kapsamında, il genelinden ve ilçelerden katılan öğretmenlere yönelik antik kent gezileri ve kent tarihi sunumları da gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Bodrum'un kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik farkındalık çalışmaları ve kültürel miras eğitimleri devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Arkeoloji, Eğitim, Bodrum, Sanat, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bodrum'da kültürel mirasla iç içe bir eğitim yılı - Son Dakika

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