Çal'da polis vatandaşlara trafik ve dolandırıcılık uyarısı yaptı, broşür dağıttı - Son Dakika
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Çal'da polis vatandaşlara trafik ve dolandırıcılık uyarısı yaptı, broşür dağıttı

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Çal\'da polis vatandaşlara trafik ve dolandırıcılık uyarısı yaptı, broşür dağıttı
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Çal İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, trafik güvenliği ve dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi. Çalışmada broşür dağıtıldı; hız sınırları, kişisel bilgi ve doğrulama kodlarının paylaşılmaması, yatırım ve kapora dolandırıcılığına karşı uyarı yapıldı.

Denizli'nin Çal ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, vatandaşların trafik güvenliği ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Çal İlçe Emniyet Amirliği tarafından yürütülen çalışma kapsamında vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Ekipler, trafik kurallarına uyulması ve hız sınırlarına dikkat edilmesinin önemini vurguladı.

Dolandırıcılık olaylarına karşı da uyarılarda bulunan ekipler, kişisel bilgilerin ve doğrulama kodlarının başkalarıyla paylaşılmaması, şüpheli internet bağlantılarına tıklanmaması gerektiğini belirtti.

Bilgilendirme çalışmasında özellikle yatırım ve kapora dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret edildi. Vatandaşların şüpheli durumlarda temkinli davranmaları ve kişisel bilgilerini korumaları konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi. Çal İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmayla vatandaşların hem trafikte hem de günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İHA
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