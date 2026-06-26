Denizli\'de 180 bin öğrenci karne aldı

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı, Sevindik Şehit Hasan Eser Ortaokulu'nda düzenlenen karne töreniyle sona erdi. Denizli genelinde 783 okulda eğitim gören 180 bin 812 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline çıktı.

Denizli'de 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı, Sevindik Şehit Hasan Eser Ortaokulu'nda düzenlenen karne töreniyle tamamlandı. Öğrencilerin karne heyecanına protokol üyeleri, öğretmenler ve veliler ortak oldu. Törene Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Denizli İl Jandarma Komutanı Mevlüt Dirim, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, okul müdürü, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Sevindik Şehit Hasan Eser Ortaokulu öğrencileri, protokol üyelerinin elinden karnelerini alarak yaz tatiline başladı. Törende öğrencilerin mutluluğu ve heyecanı dikkat çekti.

Denizli genelinde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı sonunda toplam 180 bin 812 öğrenci karne aldı. Kentte bulunan 783 okul ve eğitim kurumunda eğitim faaliyetleri devam ederken, öğrencilerin eğitim sürecinde 15 bin 952 öğretmen görev yaptı.

Törende konuşan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, "2025 2026 eğitim öğretim yılının sonuna geldik. Bugün yıl sonu zili çaldı. Şehit Hasan Eser Ortaokulu'nda öğrencilerimizle birlikte güzel bir program gerçekleştirdik. Arkasından da eski günlerimizi yadeder gibi istiklal marşı törenine katıldık. Onlarla birlikte marşımızı coşkuyla söyledik. Şimdi öğrencilerimiz tatile gidiyorlar. 2025 2026 eğitim öğretim yılı Denizli'mizde gayet güzel bir şekilde tamamlandı. Bugün itibariyle 180 bine aşkın öğrencimiz 16 bine yakın öğretmenimiz tatile giriyor. Yaz tatili boyunca öğrencilerimiz hem tatil yapacaklar dinlenecekler. Gelecek eğitim öğretim yılına hazırlanacaklar. Bizlerde daha iyi bir eğitim öğretim yılı olması için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ