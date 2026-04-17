Düzce öğrenciler istedi yerine getirildi

17.04.2026 23:31  Güncelleme: 23:33
Düzce Belediyesi, dört kütüphanenin hizmet saatlerini yaz mevsimine uygun olarak, haftanın yedi günü 08:30 - 22:00 şeklinde güncelledi. Öğrencilerin talebi doğrultusunda yapılan bu düzenleme ile kütüphaneler, daha fazla ders çalışma imkanı sunacak.

Düzce Belediyesi bünyesinde hizmet veren dört kütüphanede yaz saati uygulaması başladı. Günlerin uzaması ile birlikte öğrencilerden gelen talep üzerine kütüphanelerin hizmet saati haftanın yedi günü 08: 30 ile 22: 00 olarak düzenlendi.

Düzce Belediyesi tarafından yapılan duyuruda şehirde hizmet veren dört kütüphanenin hizmet saatleri yaz mevsimine uyarlandı. Gün ışığı saatlerinin uzaması ile öğrencilerin daha fazla ders çalışmak için talepte bulunduğu Millet Kütüphanesi, Sabiha Ulusoy Kütüphanesi, Yahya Kemal Köşkü Kütüphanesi ve Fibrobeton Kütüphanesi'nde çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Haftanın 7 günü açık olan kütüphanelerle ilgili gençlerin taleplerine kayıtsız kalmayan Kültür İşleri Müdürlüğü yapılan yeni düzenleme ile kütüphanelerin akşam 22: 00'a kadar hizmet vereceğini duyurdu.

Düzce Belediyesi'nden yapılan paylaşımda; "Geçtiğimiz günlerde hizmete açtığımız Fibrobeton Kütüphanemizin hizmet saatlerini güncelledik. Gençlerimizin isteği üzerine 17.30 olan kapanış saati, bugünden itibaren 22.00 olacak" İfadeleri kullanıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

