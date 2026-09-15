Düzce Üniversitesi koordinatörlüğündeki mülteci projesine AB'den hibe desteği - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi koordinatörlüğündeki mülteci projesine AB'den hibe desteği

Düzce Üniversitesi koordinatörlüğündeki mülteci projesine AB\'den hibe desteği
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Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Kılıç'ın koordinatörlüğünü üstlendiği RETURN-EDU projesi, AB Erasmus+ Programı kapsamında hibe almaya hak kazandı. İki yıl sürecek projede Almanya, İtalya, Macaristan ve Türkiye'den ortaklarla mültecilerin gönüllü geri dönüşüne yönelik eğitim modülleri geliştirilecek.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Kılıç'ın koordinatörlüğünü üstlendiği uluslararası proje, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı.

Education Modules for Supporting Refugees Voluntary and Sustainable Return (RETURN-EDU) başlıklı proje, KA220-ADU Yetişkin Eğitimi için İşbirliği Ortaklıkları kapsamında yürütülecek. Mültecilerin gönüllü ve sürdürülebilir geri dönüş süreçlerinin eğitim yoluyla desteklenmesini amaçlayan proje, göç çalışmaları ve yetişkin eğitimi alanlarını bir araya getiriyor.

Dört ülkeden uluslararası iş birliği

Düzce Üniversitesi'nin yürütücülüğünde ve koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek RETURN-EDU Projesi, iki yıl boyunca devam edecek. Proje kapsamında Almanya, İtalya, Macaristan ve Türkiye'den üniversiteler ile çeşitli kurumlar ortak çalışmalar yürütecek. Göç çalışmalarında sıklıkla ele alınan yerleşim ve entegrasyon süreçlerinden farklı olarak RETURN-EDU Projesi, mültecilerin kendi ülkelerine gönüllü ve sürdürülebilir geri dönüş süreçlerine odaklanıyor. Bu kapsamda geri dönüş sürecinin eğitim modelleriyle desteklenmesi ve farklı ülkelerde uygulanabilecek akademik kaynakların geliştirilmesi hedefleniyor.

Gönüllü ve Sürdürülebilir Geri Dönüş İçin Eğitim Modülleri Geliştirilecek

İki yıllık proje süresince, mültecilerin geri dönüş süreçlerine uyumunu kolaylaştırmaya yönelik eğitim modülleri ve müfredatlar geliştirilecek. Eğitimler aracılığıyla mültecilerin ülkelerine döndükten sonraki sosyal ve ekonomik uyum kapasitelerinin güçlendirilmesine katkı sunulması amaçlanıyor. Proje kapsamında ayrıca göç yönetimi ve yetişkin eğitimi alanlarında uluslararası düzeyde kullanılabilecek akademik kaynakların geliştirilmesi ve politika önerilerinin oluşturulması planlanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Düzce Üniversitesi koordinatörlüğündeki mülteci projesine AB'den hibe desteği - Son Dakika

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