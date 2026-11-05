EBYÜ Tıp Fakültesinin yeni dekanı Prof. Dr. Aslı Özbek Bilgin göreve başladı - Son Dakika
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EBYÜ Tıp Fakültesinin yeni dekanı Prof. Dr. Aslı Özbek Bilgin göreve başladı

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EBYÜ Tıp Fakültesinin yeni dekanı Prof. Dr. Aslı Özbek Bilgin göreve başladı
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Aslı Özbek Bilgin atandı. Bilgin'in göreve başlaması dolayısıyla Tıp Fakültesinde düzenlenen programa katılan Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, yeni dekana başarılar diledi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Aslı Özbek Bilgin atandı.

Bilgin'in göreve başlaması dolayısıyla Tıp Fakültesinde program düzenlendi.

Programa EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı, Genel Sekreter Mustafa Yurteken, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Kayalar ile fakülte yönetimi katıldı.

Programda konuşan Rektör Kuyrukluyıldız, daha önce Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Abdülmecit Kantarcı'ya görev süresince fakülteye sunduğu hizmet ve katkılardan dolayı teşekkür ederek, yeni dekan Prof. Dr. Aslı Özbek Bilgin'e görevinde başarılar diledi.

Kuyrukluyıldız, daha önce Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulunan Prof. Dr. Adalet Özçiçek'e de fakülteye katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Program, Bilgin'e çiçek sunulması ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Binali YıldırımAslı ÖzbekErzincanRektörGüncelEğitimSon Dakika

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