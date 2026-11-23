Edirne'de bir haftalık ara tatilin sona ermesiyle 54 bin 492 öğrenci yeniden ders başı yaptı. Sabah saatlerinde okullarına gelen öğrenciler, tatil sonrası ilk ders heyecanını yaşarken eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam etti.

Edirne genelinde eğitim gören 54 bin 492 öğrenci, 16-20 Kasım tarihleri arasında uygulanan birinci dönem ara tatilinin ardından 23 Kasım Pazartesi günü yeniden eğitim öğretime başladı. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplam 9 günlük dinlenme fırsatı buldu.

Tatil süresince öğrenciler ders yoğunluğuna ara vererek aileleriyle vakit geçirdi, dinlendi ve çeşitli etkinliklerle tatil dönemini değerlendirdi. Tatilin sona ermesiyle birlikte okul bahçeleri yeniden öğrencilerin sesleriyle hareketlendi.

5 bin 197 öğretmen de eğitim sürecine devam ediyor

Edirne genelinde görev yapan 5 bin 197 öğretmen de ara tatil döneminde mesleki çalışmalarını gerçekleştirdi. Öğretmenlerin kasım dönemi mesleki çalışmaları, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden yürütüldü. Ara tatilin ardından öğretmenler ve öğrenciler yeniden sınıflarda buluşurken, eğitim öğretim yılının birinci dönemindeki ders programı kaldığı yerden devam ediyor.

Yarıyıl tatiline kadar eğitim devam edecek

2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, yarıyıl tatilinin ardından 8 Şubat 2027 Pazartesi günü ikinci döneme başlayacak.

İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak. Eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.