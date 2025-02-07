2025 V.Kâzım Berzeg Makale Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Eğitim

Liberal Düşünce Topluluğunun hukukçu, avukat, yazar ve fikir insanı merhum Kâzım Berzeg'in anısına değerli ailesinin desteği ve katkılarıyla her yıl düzenlediği Kâzım Berzeg Makale Yarışmasının 2025 yılı V. Kâzım Berzeg Makale Yarışmasının konusu "Ekonomik Refah ile Özgürlükler arasındaki İlişki" olarak belirlenmiş, bu çerçevede bu yıl ekonomik gelişme mi demokrasiyi ve özgürlükleri getirir, yoksa siyasî ve ekonomik özgürlükler ile güçlü demokratik kurumlar mı refah yaratır sorularına cevap arayan, bu karşılıklı etkileşimi tartışan makalelerin yarıştığı yarışmada Birinciliği "Liberal Perspektiften Özgürlüğe: Ekonomik Refah" isimli makale ile Gülfidan Yeşilbaş, ikinciliği ise "Ekonomik Refah mı Özgürlük Yaratır Yoksa Özgürlükler mi Ekonomik Refahı Yaratır"adlı makalesi ile Harran Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr. Hasan Bardakçı, üçüncülük ödülünü ise "Özgür ve Demokratik Toplum Düzeyi ile Ekonomik Refah Arasındaki Pozitif Korelasyon" isimli makalesi ile Fırat Saçma kazandı.

Yarışma sonuçları 7 ocak 2025 tarihinde jüri üyeliklerini Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Ata, (Gaziantep Üniversitesi İİBF), Doç. Dr. Adem Levent, (Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF) ve Dr. Büşra Sönmez'den, (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi) oluşan akademik kurul tarafından belirlendi. Ayrıca yarışmada birincilik ödülü olarak 35.000 TL, ikincilik ödülü olarak 25.000 TL ve üçüncülük ödülü olarakta 15.000 TL para ödülü verildi.