Elazığ\'da Uyuşturucu ile Mücadele Semineri

Elazığ'da AFAD personeline yönelik "Uyuşturucu ile Mücadelede Ailenin Önemi" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından personele yönelik "Uyuşturucu ile Mücadelede Ailenin Önemi" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde, madde kullanan çocukların suça nasıl sürüklendiği, bu süreçte kimler tarafından istismar edildikleri, ailelerini hangi yöntemlerle kandırabildikleri ve madde kullanımının erken dönemde nasıl fark edilebileceği konularında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Eğitim, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Eyyüp Esergün tarafından gerçekleştirildi.

Toplumun temel yapı taşı olan ailenin bilinçlendirilmesinin, uyuşturucuyla mücadelede en önemli unsurlardan biri olduğu vurgulanan seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - ELAZIĞ