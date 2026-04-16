Emekli Albay, 3. Üniversitesini Okuyor

16.04.2026 14:14
55 yaşındaki Emekli Albay Ersan Kaya, üniversite eğitimiyle zihnini aktif tutmayı hedefliyor.

KAYSERİ'de yaşayan emekli Albay Ersan Kaya (55), Kara Harp Okulu'yla birlikte eğitim hayatındaki 3'üncü üniversite olan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü 2'nci sınıfta okuyor. Emekli Albay Kaya, "Üniversiteye başlama sebebim, bir kariyer veya iş bulma hedefinden daha çok yeni şeyler öğrenmek ve farklı bir bakış açısı kazanmak. Yoğun ve disiplinli bir iş hayatının ardından artık emekli olduğum için zihnimi daha zinde ve aktif tutmak amacıyla üniversiteye geldim. Uzun seneler sonra üniversiteye tekrar dönmek benim için ayrı bir motivasyon olduö dedi.

Kentte yaşayan evli 2 çocuk babası Ersan Kaya, albay olarak görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 13 yıl önce emekli oldu. 1991 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Kaya, 2015 yılında da Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü'nü bitirdi. ERÜ kampüsü yakınlarında oturan ve her gün üniversiteye giden öğrencilerden etkilenen emekli Albay Kaya, 2023 yılında üniversite sınavına girdi ve Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde eğitim görmeye hak kazandı. Edebiyat Fakültesi'nde yarım dönem okuduktan sonra bakış açısını daha çok geliştireceği düşüncesiyle 2024 yılında Halkla İlişkiler Bölümü'ne yatay geçiş yapan Kaya, bu bölümde çocukları yaşındaki gençlerle eğitim hayatını sürdürmenin gururunu yaşıyor.

Emeklilik sonrası zihnini daha aktif tutmak amacıyla üniversiteye geldiğini anlatan Ersan Kaya, "Üniversiteye başlama sebebim, bir kariyer veya iş bulma hedefinden daha çok yeni şeyler öğrenmek ve farklı bir bakış açısı kazanmak. Yoğun ve disiplinli bir iş hayatının ardından artık emekli olduğum için zihnimi daha zinde ve aktif tutmak amacıyla üniversiteye geldim. Benim için heyecan verici oldu. Uzun seneler sonra üniversiteye tekrar dönmek benim için ayrı bir motivasyon oldu. Ayrıca, burada farklı kuşaklarla aynı ortamda olmanın da bir heyecanı ve motivasyonu varö dedi.

'BAKIŞ AÇIMI GENİŞLETMESİ AÇISINDAN ÇOK FAYDALI OLDU'

Edebiyat Fakültesi'nden İletişim Fakültesi'ne yatay geçiş yaptığını da vurgulayan Kaya, "Harp okulundan sonra Sistem Mühendisliği diploması verildi. O da yüksekokul statüsünde geçiyor. 2013 yılında da Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü Yüksekokulu'na başladım. Daha sonrasında Edebiyat Fakültesi'ne kayıt yaptırdım. Orayı kazanmıştım. Oradan 2024 senesinde yatay geçişle İletişim Fakültesi'ne geçtim. Sözel olan bütün bölümler hayatın kendisiyle çok alakalı. Çünkü, iletişim çağında yaşıyoruz. Gelişen teknolojiler var. Benim için ilham verici tarafları var. Çünkü biz askeri hayatta halka ilişiklerle ilgili bir eğitim görmedik. Bakış açımı genişletmesi açısından çok faydalı oldu. O yüzden bu bölümü tercih ettim" diye konuştu.

'BENİM İÇİN BURADA BULUNMAK AYRICA BİR MUTLULUK KAYNAĞI'

Kariyer danışmanlığı hedefinin olduğunu belirten Ersan Kaya, "Sınıftaki öğrencilerle yaş farkından dolayı yadırgama ya da yadsıma olmadı ama bende kendi tecrübelerimi onlar ile paylaşırken, arkadaşların dinamizminden ve gençliğinden faydalanıyorum. Onların dinamizmi bana motivasyon veriyor. İletişim Fakültesi'nde özellikle belirtmem gereken ve en çok dikkatimi çeken şey hocalarımızın çok donanımlı olmasıdır. Teorik değil daha çok uygulamalı kısmında sorgulama ve üretme açısından son derece teşvik ediciler. O yönden bölümü beğeniyorum ve seviyorum. Benim için burada bulunmak ayrıca bir mutluluk kaynağı. Eğer yurt dışına açılabilirsem, kariyer danışmanlığı hedefim var. Burada öğrendiklerimin de ilerde bana kılavuz olacağını düşünüyorum. Eğer o dönem geldiğinde akademik anlamda geliştirme planım olursa veya teşvik edilirsem yüksek lisans gibi şeylerde yapabilirim" ifadelerini kullandı.

'OKUMANIN YAŞI YOKTUR'

Yeni şeyler öğrenmenin eğlenceli olduğuna dikkat çeken emekli Albay Kaya, "Benim için bu yaşta üniversite okumanın bir zorluğu yok. Okumayı çok seven birisiyim. Meslek hayatımda da çok okurdum. Okumak benim için zül değil. Yeni şeyler öğrenmek benim için eğlenceli oluyor. Zihnimi devamlı aktif tutuyor. Benim yaşımdakilerin çoğu belki de kendisini bırakmış vaziyette ama ben hala ilkokulda, ortaokulda okuduğum kitabı teferruatıyla hatırlıyorum. Okumanın yaşı yoktur. Yaşam boyu okumak ve öğrenmek faydalıdır. Ne zaman işinize yarayacağı da belli olmuyor. Hiçbir şey olamasa bile kişisel gelişim olarak, geliştiğinizi fark ediyorsunuz. O yüzden ben insanların okumayı ve öğrenmeyi hiçbir yaşta bırakmamaları gerektiğini düşünüyorum. Buraya 2024 yılında geldim. Ama arada çok şey okudum ve dinledim" dedi.

Kaynak: DHA

Kültür, Eğitim, Albay, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı
İletişim Başkanlığı ve RTÜK’ten okul saldırılarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ten okul saldırılarına ilişkin açıklama
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu Resmi açıklama geldi Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Resmi açıklama geldi
’Sahte sertifika’ operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var 'Sahte sertifika' operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var
Cep telefonu çalan gaspçıya otobüs çarptı Cep telefonu çalan gaspçıya otobüs çarptı
Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Kahramanmaraş’ta okul saldırısı sonrası eğitime 2 gün ara verildi Kahramanmaraş’ta okul saldırısı sonrası eğitime 2 gün ara verildi
Alman kulüpleri, milli futbolcu Eren Dinkçi’nin lösemi teşhisi konulan kız arkadaşı için harekete geçti Alman kulüpleri, milli futbolcu Eren Dinkçi'nin lösemi teşhisi konulan kız arkadaşı için harekete geçti

14:29
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
14:12
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
13:50
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
Daraltılmış baz raporu ortaya çıktı! Gülistan Doku o viyadükte yalnız değilmiş
13:00
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
12:45
Ayla Öğretmen’in cenazesinde kahreden olay Eşi tabut başında fenalaştı
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı
12:38
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
12:29
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:56
Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan “okul avcısı“ ifadesini kullanıyormuş
Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan "okul avcısı" ifadesini kullanıyormuş
11:52
Kahramanmaraş’taki saldırganı arkadaşı anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 14:34:52. #7.13#
