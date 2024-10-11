Emekli Türkçe Öğretmeni 43 Yıl Sonra Veda Etti

Eğitim

AKSARAY'da Hacı Cevriye Ünsal Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yapan Yusuf Ünal (65), 43 yıllık meslek hayatını noktaladı. 19 yıldır görev yaptığı okuldan alkışlarla uğurlanan Ünal, "Son saate kadar ilk gün başlamış gibi yine dersimdeydim. 'Allah nasip ederse son güne kadar yapacağım' demiştim. Bana nasip oldu. Bundan daha güzel bir şey olamaz" dedi.

Adana, Konya ve Aksaray'da çeşitli okullarda görev yapan Türkçe öğretmeni, evli ve 2 çocuk babası Yusuf Ünal, 43 yıllık meslek hayatını noktaladı. Emekliye ayrılan Ünal, 19 yıldır görev yaptığı Aksaray Hacı Cevriye Ünsal Ortaokulu'nda dün son kez derse girdi. Yusuf Ünal'a sürpriz yapan okul yönetimi, meslektaşları ve öğrencileri, son dersin yapıldığı sınıfa geldi. Daha sonra Ünal, alkışlar eşliğinde okuldan uğurlandı.

'YİNE TÜRKÇE ÖĞRETMENİ OLURDUM'

Aynı zamanda doğum günü olduğunu belirten Yusuf Ünal, "Bu sürprizi müdürüm, öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerim hazırlamışlar. İşin doğrusu biraz mahcup oldum. Hepsine teşekkür ederim. Bu durum anlatılmaz yaşanır. Bir daha dünyaya gelsem yine Türkçe öğretmeni olurdum. Mesleğimi en iyi şekilde yerine getirdiğime inanıyorum. Kendi sözümle herkese 'Az okuyalım ama her gün okuyalım' diyorum. Bunu insanlar yaptı mı; gerisi kolay. Her şeyin başı okuma. Son saate kadar ilk gün başlamış gibi yine dersimdeydim. 'Allah nasip ederse son güne kadar yapacağım' demiştim. Bana nasip oldu. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Bugün doğum günüm ve meslekte 43 yılı doldurdum. 1 kız ve 1 oğlum var. Kızım da benim gibi Türkçe öğretmeni. Kızım da Konya'da görev yapıyor. 1987 yılından bu yana Aksaray'da görev yapıyorum. Emekli olduğum okulda ise 19 yıldır görev yapıyorum" diye konuştu.