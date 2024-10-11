Emekli Türkçe Öğretmeni 43 Yıl Sonra Veda Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

Emekli Türkçe Öğretmeni 43 Yıl Sonra Veda Etti

Geniş Video İzle

65 yaşındaki Yusuf Ünal, 43 yıllık kariyerini Aksaray'da alkışlarla sonlandırdı.

11.10.2024 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
AKSARAY'da Hacı Cevriye Ünsal Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yapan Yusuf Ünal (65), 43 yıllık meslek hayatını noktaladı. 19 yıldır görev yaptığı okuldan alkışlarla uğurlanan Ünal, "Son saate kadar ilk gün başlamış gibi yine dersimdeydim. 'Allah nasip ederse son güne kadar yapacağım' demiştim. Bana nasip oldu. Bundan daha güzel bir şey olamaz" dedi.

Adana, Konya ve Aksaray'da çeşitli okullarda görev yapan Türkçe öğretmeni, evli ve 2 çocuk babası Yusuf Ünal, 43 yıllık meslek hayatını noktaladı. Emekliye ayrılan Ünal, 19 yıldır görev yaptığı Aksaray Hacı Cevriye Ünsal Ortaokulu'nda dün son kez derse girdi. Yusuf Ünal'a sürpriz yapan okul yönetimi, meslektaşları ve öğrencileri, son dersin yapıldığı sınıfa geldi. Daha sonra Ünal, alkışlar eşliğinde okuldan uğurlandı.

'YİNE TÜRKÇE ÖĞRETMENİ OLURDUM'

Aynı zamanda doğum günü olduğunu belirten Yusuf Ünal, "Bu sürprizi müdürüm, öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerim hazırlamışlar. İşin doğrusu biraz mahcup oldum. Hepsine teşekkür ederim. Bu durum anlatılmaz yaşanır. Bir daha dünyaya gelsem yine Türkçe öğretmeni olurdum. Mesleğimi en iyi şekilde yerine getirdiğime inanıyorum. Kendi sözümle herkese 'Az okuyalım ama her gün okuyalım' diyorum. Bunu insanlar yaptı mı; gerisi kolay. Her şeyin başı okuma. Son saate kadar ilk gün başlamış gibi yine dersimdeydim. 'Allah nasip ederse son güne kadar yapacağım' demiştim. Bana nasip oldu. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Bugün doğum günüm ve meslekte 43 yılı doldurdum. 1 kız ve 1 oğlum var. Kızım da benim gibi Türkçe öğretmeni. Kızım da Konya'da görev yapıyor. 1987 yılından bu yana Aksaray'da görev yapıyorum. Emekli olduğum okulda ise 19 yıldır görev yapıyorum" diye konuştu.

Emekli Türkçe Öğretmeni 43 Yıl Sonra Veda Etti
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yusuf Ünal, Aksaray, Kültür, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Emekli Türkçe Öğretmeni 43 Yıl Sonra Veda Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
14:56 Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm
14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
22:50 PFDK’dan Beşiktaş’ın hocasına 2 maç ceza PFDK'dan Beşiktaş'ın hocasına 2 maç ceza
22:43 İsrail ordusu, Lübnan’ın kalbine bomba yağdırdı İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı
22:07 Liverpool, milli yıldıza talip oldu Liverpool, milli yıldıza talip oldu
21:46 Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı
21:41 Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun
21:22 Kılıçdaroğlu’ndan “Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız“ sorusuna net yanıt Kılıçdaroğlu'ndan "Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna net yanıt
20:58 Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis’ten geçti Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti
20:56 Skandal iddia: Haksız kazanç uğruna 12 bebeğin ölümüne göz yumuldu Skandal iddia: Haksız kazanç uğruna 12 bebeğin ölümüne göz yumuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 15:49:20. #1.11#
SON DAKİKA: Emekli Türkçe Öğretmeni 43 Yıl Sonra Veda Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.