Emniyet ve Milli Eğitim iş birliğiyle Erzincan\'da gençlere kâğıt rölyef kursu açıldı

Erzincan'da Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında öğrencilere yönelik kağıt rölyef kursu açıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Hep Birlikte Güçlüyüz Projesi" kapsamında, Hacı Ali Akın Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik kurs başlatıldı.

İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz'ün katılımıyla gerçekleştirilen programda, öğrencilerin sosyalleşmelerine katkı sağlamak ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla kurs için gerekli malzemeler temin edilerek öğrencilere hediye edildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünce, gençlerin suç ve zararlı alışkanlıklardan korunması, kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla eğitim ve sosyal faaliyetlerin sürdürüleceği bildirildi.