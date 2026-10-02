Engelli bakım eğitiminin 3. fazında 50 kursiyer e-Devlet onaylı belge aldı - Son Dakika
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Engelli bakım eğitiminin 3. fazında 50 kursiyer e-Devlet onaylı belge aldı

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Engelli bakım eğitiminin 3. fazında 50 kursiyer e-Devlet onaylı belge aldı
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Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve TEEDF iş birliğiyle engelli bireylerin aileleri ile bakım verenlere yönelik eğitimin 3. fazı tamamlandı. SERÇEV'in ev sahipliğindeki programda 50 kursiyer e-Devlet onaylı eğitim belgesini almaya hak kazandı.

Engelli bireylerin aileleri ve bakım verenlerine yönelik eğitimin 3. fazı gerçekleştirildi.

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Tüm Erişilebilir Engelliler Dernekleri Federasyonu (TEEDF) arasında, engelli bireylerin aileleri ile bakım veren kişilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik kapsamlı bir eğitim programının hayata geçirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Programla, engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesinin artırılması, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının desteklenmesi ve bakım hizmetlerinin niteliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Eğitim ile bakım süreçlerinde bilgi ve hizmet kalitesi artırılacak, başta engelli bireyler olmak üzere engelli veya bakıma ihtiyaç duyan kişilerin bakımını üstlenen aile yakınları ve bakım verenlere; bakım sürecini daha etkin ve bilinçli şekilde yürütebilmeleri, bakım hizmetlerindeki bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması, bakıma ihtiyaç duyan bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, hastalık ve bakım süreçlerinde karşılaşılabilecek sorunların azaltılması, daha profesyonel ve nitelikli bakım hizmetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

"Kalkınmayı ekonomik gelişmenin yanı sıra sosyal refahın artırılması olarak değerlendiriyoruz"

Ankara Kalkınma Ajansı Kurumsal ve Mali Yönetim Birimi Birim Başkanı Şeref Furkan Ceylan, "Bugün, engelli, hasta ve yaşlı bireylerin bakımına yönelik yürüttüğümüz eğitim programının üçüncü etabını başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda çalışmalarını yürüten Ankara Kalkınma Ajansı olarak, kalkınmayı ekonomik gelişmenin yanı sıra sosyal refahın ve yaşam kalitesinin artırılması olarak değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda, özellikle özel politika gerektiren kesimlerin toplumsal hayata daha güçlü katılımını önemsiyoruz" diye konuştu.

"50 kursiyerimiz, e-Devlet üzerinden onaylı eğitim belgelerini almaya hak kazandı"

Bu anlayışla hayata geçirilen Engelli ve Yaşlı Refakat Eğitimi Programı ile bakım verenlerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini, bakım hizmetlerinin niteliğinin artırılmasını ve bu alanda nitelikli insan kaynağı oluşturulmasını hedeflediklerini aktaran Ceylan, şöyle konuştu:

"Bugün bu hedefin somut bir çıktısını daha görüyoruz. SERÇEV'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen üçüncü eğitim programını başarıyla tamamlayan 50 kursiyerimiz, e-Devlet üzerinden onaylı eğitim belgelerini almaya hak kazandı. SERÇEV ile iş birliğimiz bununla da sınırlı değil. Ankara Kalkınma Ajansı olarak 'Doğru Büyüyorum Projesi'ne yaklaşık 24 milyon lira Güdümlü Proje Desteği sağladık. Proje kapsamında özel ihtiyaçlı çocuklarımızın fiziksel gelişimini ve günlük yaşama katılımını desteklemek amacıyla yerli imkanlarla geliştirilen 600 adet taşıma ve pozisyonlama cihazı üretilerek ihtiyaç sahibi çocuklarımızla buluşturuldu. Bizler açısından önemli olan, sağlanan desteklerin somut ve sürdürülebilir bir sosyal faydaya dönüşmesidir. Bugün tamamladığımız bu eğitim programını da aynı anlayışın önemli bir çıktısı olarak değerlendiriyoruz."

"Erkek velilerimizin de bu derslere katılmalarını rica ediyorum"

Serebral palsili kızının 9.sınıfa başladığını kaydeden Dilek Kaya ise eğitime de kızı sayesinde başladığını söyleyerek, "Katıldıktan sonra birçok şeyimin; çocuğum açısından olsun diğer engelli vatandaşlarımız açısından olsun eksiklerimin olduğunu gördüm. Onları öğrendim. Bütün değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum böyle bir uygulamada bulundukları için. Mesela en son işlediğimiz ilk yardım konusu çok dikkatimi çekti. Özellikle çocuklar açısından, yaşlılar açısından... Ondan sonra yine evde bakım verirken bizim bilmediğimiz yatak yaraları falan var; ameliyat sonrası sürecimizdeki yaşlılar için olsun yine engelli çocuklarımız için olsun onları da öğrenmiş olduk. Ağız bakımı öğrendik. Hani normal biliyoruz ama onun detayları da varmış; kullandığımız aparatlar çok farklı, aparatlar da varmış, bunları da öğrenmiş olduk. Yine fiziksel olarak çocukların başarı oranları; yüzmeydi, tenisti... Biz mesela 'O serebral palsili, yapamaz' diyoruz ama yapabildikleri birçok akademik dallar varmış ve onların farkındalığını da öğrendik. Bu şekilde çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum ben. ve bunun da devamının gelmesini, ayrıca da erkek velilerimizin de bu derslere katılmalarının önemini rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Velilerden geri dönüş de çok güzel oldu"

Bu eğitimin ayarlanması ve gelmesi konusunda çok uğraştıklarını nihayetindeyse eğitimi tamamladıklarını aktaran Neslihan Köksal ise, "Eğitim çok güzel geçti. Ben zaten emekli hemşireyim yani anlatılan konular zaten okulda da özellikli bir okul olduğumuz için, genelde velilerimizin yaptıkları fakat bilinçli yapmadıkları birçok şey vardı. Eğitim konuları zaten çok güzel ve özenle seçilmiş konulardı. Alanında uzman hocalarımızın anlatımı çok yalın ve sade bir dille, herkesin anlayacağı bir şekildeydi. O yüzden velilerden geri dönüş de çok güzel oldu bu noktada. Çok faydalı olduğunu ve tekrar bunların devam etmesi gerektiğini istediler. Biz de bakalım, bununla ilgili tekrar farklı çalışmalar yapacağız Okul Aile Birliği olarak" açıklamasında bulundu.

"Eşlerinin desteğini istiyorlar"

Genelde özel çocuğu olan ailelerde tüm yükün annelerde olduğunu ve bu tükenmişliği çok derinden hissettiklerini bu eğitimlerle daha farkında olarak anladıklarını söyleyen Köksal, "Evde eş desteğiyle bu yükün hafifleyeceğini, onların daha rahatlayacağını, kendilerine özel alan açmaları gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu da burada fark etmiş oldular. Eşlerinin desteğini istiyorlar. Biz de çok isteriz aileler, anne-baba olarak bu eğitimlere katılsınlar. Devamının getirilmesi noktasındaki inancımız bizim daha çok pekişti. İnşallah bundan sonra daha farklı projelerle buradaki ailelerimize, özellikle çocuklarına daha bilinçli ve farkında olarak bir şeyleri yapabilmelerini sağlayacak farklı eğitim alanları da istiyoruz. Bunlar için de hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum sizlerin aracılığıyla. Biz de destekleyeceklerini düşünüyorum, bize farklı yollar, farklı pencereler de açabilirler" şeklinde konuştu.

Programın sonunda eğitime katılan kursiyerlere e-devlet onaylı sertifika takdim edildi.

Kaynak: İHA
İl Sağlık MüdürlüğüE-DevletAnkaraSağlıkEğitimSon Dakika

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