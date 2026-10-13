Erzincan Çağlayan'da liseye Marmara Üniversitesi'nin hazırladığı kütüphane açıldı - Son Dakika
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Erzincan Çağlayan'da liseye Marmara Üniversitesi'nin hazırladığı kütüphane açıldı

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Erzincan Çağlayan\'da liseye Marmara Üniversitesi\'nin hazırladığı kütüphane açıldı
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Erzincan Çağlayan'daki Çağlayan Anadolu Lisesinde kütüphane, konferans salonu ve müzik atölyesinin de olduğu yeni alanlar törenle açıldı. Marmara Üniversitesi dersi kapsamında hazırlanan kütüphane ile diğer alanlar, öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini destekleyecek.

Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki Çağlayan Anadolu Lisesinde, kütüphane, konferans salonu ve müzik atölyesinin de aralarında bulunduğu yeni eğitim ve sosyal alanlar törenle açıldı.

Marmara Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölümünün Topluma Hizmet Dersi kapsamında hazırlanan kütüphanenin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Çağlayan Belediye Başkanı Çetin Çay, Marmara Üniversitesi Basım ve Yayım Teknolojileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülhan Acar Büyükpehlivan, öğretim görevlileri, kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kütüphanenin yanı sıra sponsorların desteğiyle hazırlanan konferans salonu, Hollanda Can Erzincanlılar Derneğinin katkılarıyla oluşturulan müzik atölyesi, Erzincan Valiliğinin desteğiyle yapılan mescit, kafeterya ve yenilenen öğretmenler odası da hizmete açıldı.

Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, okulun eğitim ortamlarına kazandırılan yeni alanların hayata geçirilmesinde emeği bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Yeni alanlarla öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetlerini destekleyecek imkanların artırıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan Çağlayan'da liseye Marmara Üniversitesi'nin hazırladığı kütüphane açıldı - Son Dakika
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