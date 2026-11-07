Erzincan'da Munzur Ortaokulu öğrencileri ÇOGEP kapsamında keman kursuna başladı - Son Dakika
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Erzincan'da Munzur Ortaokulu öğrencileri ÇOGEP kapsamında keman kursuna başladı

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Erzincan\'da Munzur Ortaokulu öğrencileri ÇOGEP kapsamında keman kursuna başladı
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Erzincan\'da Munzur Ortaokulu öğrencileri ÇOGEP kapsamında keman kursuna başladı
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Erzincan'da ÇOGEP kapsamında Munzur Ortaokulu öğrencilerine keman hediye edilerek kurs başlatıldı. Polis ve milli eğitim iş birliğindeki çalışmayla öğrencilerin sanatsal yeteneklerini keşfetmeleri ve sosyal becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Erzincan'da Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik keman kursu açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Hep Birlikte Güçlüyüz Projesi" kapsamında Munzur Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilere keman hediye edildi.

Hediye edilen kemanlarla öğrenciler için kurs programı başlatıldı.

Çalışmayla öğrencilerin sanatsal yeteneklerini keşfetmeleri, müzikle ilgilenmeleri, sosyal becerilerini geliştirmeleri ve sosyal hayata aktif katılımlarının desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatErzincanHediyeEğitimPolisSon Dakika

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