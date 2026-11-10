Erzincan’da öğrenciler Atatürk’ü "Ata’ya Ağıt" ile andı - Son Dakika
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Erzincan’da öğrenciler Atatürk’ü "Ata’ya Ağıt" ile andı

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Erzincan’da öğrenciler Atatürk’ü "Ata’ya Ağıt" ile andı
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Erzincan’da öğrenciler Atatürk’ü "Ata’ya Ağıt" ile andı
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Erzincan’da ortaokul öğrencileri, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte "Ata’ya Ağıt" eserini seslendirerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.

Erzincan'da ortaokul öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte "Ata'ya Ağıt" eserini seslendirerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Ortaokulu'nda düzenlenen programa öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Okul Müdürü Bilgihan Kılıç, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Program kapsamında Müzik Öğretmeni Yusuf Ozan Özcan öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler ve öğretmenler, "Ata'ya Ağıt" eserini seslendirdi.

Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte öğrenciler, seslendirdikleri eserle Atatürk'e duydukları sevgi, saygı ve özlemi dile getirdi.

Program, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rahmet, minnet ve saygıyla anılmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
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