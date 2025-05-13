EşitBiz Konferansı: Kapsayıcılık Vurgusu - Son Dakika
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Eğitim

EşitBiz Konferansı: Kapsayıcılık Vurgusu

EşitBiz Konferansı: Kapsayıcılık Vurgusu

Öğretmen Akademisi Vakfı'nın düzenlediği EşitBiz Konferansı, eğitimde kapsayıcılığı ele aldı.

13.05.2025 10:59
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GARANTİ BBVA'nın kurucusu ve destekçisi olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından düzenlenen EşitBiz Konferansı düzenlendi. EşitBiz Projesi dahilinde gerçekleştirilen konferans, bu yıl 'Kapsayıcılık' odağındaydı. Konferans; eğitimcileri, uzmanları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi. Eşitleyici Ritim Çemberi gibi deneyimlerin de sunulduğu etkinlikte farklı temalarda konuşmalar gerçekleşti.

Garanti BBVA ve ÖRAV iş birliğiyle hayata geçirilen EşitBiz Projesi, erken ve temel çocukluk dönemlerinde toplumsal rollere yönelik önyargı karşıtı tutumun desteklenmesini amaçlıyor. Bugüne kadar yaklaşık 2 bin öğretmene verilen eğitimlerle 30 bini aşkın öğrenciye ulaşıldığı aktarıldı. EşitBiz Konferansı'nda projeye katılmış öğretmenler, eşitlikçi ve kapsayıcı dönüşüme dair uygulamalarını, deneyimlerini ve hayata geçirilen iyi örnekleri daha geniş kitlelerle paylaşma imkanı buldu.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve ÖRAV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay, etkinlik hakkında şunları söyledi:

"Kurucusu olduğumuz ÖRAV ile birlikte yürüttüğümüz projeler, eğitimler ve etkinlikler sayesinde şimdiye dek 424 bin 659 öğretmene ve dolaylı olarak milyonlarca öğrenciye ulaştık. EşitBiz de bu kapsamda bir eğitim projesi olmakla kalmıyor, aynı zamanda bir toplumsal dönüşüm yolculuğunu temsil ediyor. Projemiz öğretmenlerin kendi sınıflarında başlattıkları küçük ama etkili dönüşümlerin, toplumsal rollerin eşitliği konusunda nasıl büyük bir fark yaratabileceğini gözler önüne seriyor. EşitBiz Konferansı'mızın ikincisinde de bunu öğretmenlerimizin sunduğu uygulama örnekleriyle bizzat gördük. Garanti BBVA olarak bu yolculuğun destekçisi olmaya devam edeceğiz."

ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy ise "Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz EşitBiz Konferansı, öğretmenlerin eşitlikçi öğrenme ortamları yaratma çabasını görünür kılıyor ve yeni iş birlikleri ve fikirlerin de kapısını aralıyor. Eğitimde kapsayıcılığı yaygınlaştırmak için hep birlikte çalışmaya, tüm paydaşları bir araya getiren etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

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Şirket tarafından yapılan açıklamada, "EşitBiz Konferansı ikinci senesinde, farklı şehirlerden gelen eğitimcilerin bir araya gelerek deneyim alışverişinde bulunduğu, dayanışmayı güçlendiren bir platforma dönüştü. Eğitimcilerden ilham alan katılımcılar, eşitliğin sadece bir kavram değil, günlük hayattaki uygulamalarla pekiştirilen bir tutum olduğuna bir kez daha şahit oldular" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Sivil Toplum, Konferans, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim EşitBiz Konferansı: Kapsayıcılık Vurgusu - Son Dakika

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