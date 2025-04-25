İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın " İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin faaliyetleri 20 gün süreyle durduruldu. Fakülte deprem riski nedeniyle Avcılar Yerleşkesi'ne taşınacak" dedi.
Son Dakika › Eğitim › Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi deprem riski nedeniyle taşınacak - Son Dakika
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