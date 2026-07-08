Hafızlardan Tarihi Gezi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hafızlardan Tarihi Gezi

Hafızlardan Tarihi Gezi
08.07.2026 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'deki hafızlık eğitimini tamamlayan 43 öğrenci, İstanbul ve Bursa'nın tarihi mekanlarını gezdi.

Denizli'de Başkarcı ve Dokuzkavaklar Kur'an Kursları'nda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 43 ortaokul öğrencisi, "Hafızlar Ecdadının İzinde" projesi kapsamında İstanbul ve Bursa'nın tarihi ve manevi mekanlarını ziyaret etti.

Denizli'de hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayarak icazet alan, hafızlık eğitimine devam eden 43 ortaokul öğrencisi, unutamayacakları anlamlı bir kültür ve manevi gezi programına katıldı. "Hafızlar Ecdadının İzinde" adıyla düzenlenen organizasyon kapsamında öğrenciler, Osmanlı medeniyetinin kalbi olan İstanbul ile kuruluşun şehri Bursa'da tarih, kültür ve maneviyat dolu iki gün geçirdi. Başkarcı Kur'an Kursu ile Dokuzkavaklar Kur'an Kursu öğrencilerinden oluşan hafızlar, yalnızca tarihi eserleri gezmekle kalmadı; medeniyetimizin iz bırakan şahsiyetlerini yakından tanıma fırsatı da buldu.

Gezinin ilk durağı, dünya tarihinin en önemli yapılarından biri olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi oldu. Yaklaşık bin 500 yıllık geçmişiyle hem Bizans hem Osmanlı medeniyetinin en önemli eserlerinden biri olan Ayasofya'da öğrenciler, İslam tarihinin en görkemli mabetlerinden birinde ibadet etmenin manevi huzurunu yaşadı. Ardından Osmanlı mimarisinin şaheserlerinden Sultanahmet Camii ziyaret edildi. Hafız öğrenciler, Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'nın inşa ettiği ve altı minaresiyle dünyanın sayılı camileri arasında yer alan Sultanahmet Camii'nin tarihi hakkında bilgiler aldı.

Boğazın iki yakasında medeniyet yolculuğu

İstanbul programında düzenlenen Boğaz tekne turu da hafızlara unutulmaz anlar yaşattı. Avrupa ile Asya kıtalarını birbirinden ayıran İstanbul Boğazı'nı denizden görme fırsatı bulan öğrenciler, Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı, Rumeli Hisarı, Anadolu Hisarı ve tarihi yalıları yakından izledi. Hafızlara gezilen yerlerle ilgili bilgileri rehber Fehmi Dişlioğlu tarafından verildi. Program kapsamında ayrıca büyük mutasavvıflardan Mehmet Emin Tokadi Hazretleri Türbesi, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Türbesi ile Eyüp Sultan Camii ve Türbesi ziyaret edildi. Eyüp Sultan Camii'nde yapılan dualar sırasında hafız öğrenciler, İslam tarihinin önemli şahsiyetlerinden Ebu Eyyüb el-Ensari'nin manevi huzurunda Kur'an tilavetinde bulundu. İstanbul'un eşsiz manzarasının seyredildiği Pierre Loti Tepesi de öğrencilerin ilgi gösterdiği duraklardan biri oldu.

Kuruluşun başkenti Bursa'da tarihi yolculuk

Gezi programının ikinci bölümünde Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti Bursa ziyaret edildi. Rehber Hasan Cem Pınar'ın anlatımıyla hafızlar ilk olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Cumalıkızık Köyü gezildi. Yaklaşık 700 yıllık tarihi evleriyle Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerini barındıran köyde öğrenciler geçmişe yolculuk yaptı. Daha sonra Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ile oğlu Orhan Gazi'nin türbeleri ziyaret edildi. Hafız öğrenciler burada devletin kuruluş mücadelesi, Osmanlı'nın yükselişi ve Türk-İslam medeniyetinin gelişimi hakkında bilgiler aldı. Program kapsamında ayrıca Üftade Hazretleri, Yeşil Cami, Yeşil Türbe, Emir Sultan Hazretleri ziyaret edildi. Öğle namazı ise Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden biri kabul edilen Bursa Ulu Camii'nde eda edildi. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen genç hafızlar, İslam medeniyetinin yetiştirdiği büyük alimleri, mutasavvıfları ve devlet adamlarını yerinde tanıyarak tarih bilinci kazandı.

"Hafızlarımızın gönül dünyası zenginleşiyor"

Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, hafızlığın yalnızca ezber yapmak olmadığını ifade ederek "Kur'an-ı Kerim'i hafızasında taşıyan evlatlarımızın, bu medeniyetin inşa ettiği şehirleri ve manevi büyüklerini tanıması son derece kıymetlidir. Bu geziyle öğrencilerimiz hem tarihi öğrendi hem de ecdadımızın inşa ettiği eserleri yerinde görerek manevi dünyalarını zenginleştirdi. Hafızlarımızın ülkemizin geleceğinde önemli görevler üstleneceğine inanıyoruz" dedi.

"Medeniyet bilinci güçleniyor"

DENİMDER Başkanı Fatih Işık ise gezinin eğitim açısından önemli kazanımlar sağladığını ifade ederek "İmam hatip ve hafızlık eğitimi alan öğrencilerimizin sadece akademik değil, tarih ve medeniyet bilinci açısından da donanımlı bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. İstanbul ve Bursa, medeniyetimizin en önemli iki merkezidir. Gençlerimizin bu şehirlerde tarihimize tanıklık etmesi, geleceğe daha güçlü hazırlanmalarını sağlayacaktır. Bu anlamlı organizasyonun gerçekleşmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, İstanbul, Denizli, Kültür, Eğitim, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Hafızlardan Tarihi Gezi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına yön veren ülkeden dev satın alma 2023’ten bu yana rekor Altına yön veren ülkeden dev satın alma! 2023'ten bu yana rekor
Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası
Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı
Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı
AK Parti’nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella’ya istifaya çağrısı AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'ya istifaya çağrısı
Ümit Özdağ rozet taktı, CHP’li başkan transferi jet hızında yalanladı Ümit Özdağ rozet taktı, CHP'li başkan transferi jet hızında yalanladı
Bayraktaroğlu ve Caine Ankara’da Görüştü Bayraktaroğlu ve Caine Ankara'da Görüştü
Hollandalı siyasetçi Yeşilgöz, 42 yıl sonra doğduğu kente bakan olarak döndü Hollandalı siyasetçi Yeşilgöz, 42 yıl sonra doğduğu kente bakan olarak döndü

11:07
Trump Beştepe’den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
11:00
Liderler Beştepe’de NATO Zirvesi’nin ikinci günü böyle başladı
Liderler Beştepe'de! NATO Zirvesi'nin ikinci günü böyle başladı
10:37
Macron’un yanındaki isim merak edilmişti Kim olduğu ortaya çıktı
Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı
09:54
Rutte’nin Ankara halkına mesajı var: Gösterdikleri sabır için kendilerine minnettarım
Rutte'nin Ankara halkına mesajı var: Gösterdikleri sabır için kendilerine minnettarım
09:43
Miçotakis’e Trump’ın F-35 sözleri soruldu Tek cümle ile yanıtladı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
09:39
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi’ne yansıdı Erdoğan’dan özellikle rica etmiş
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi'ne yansıdı! Erdoğan'dan özellikle rica etmiş
08:55
Trump’ın Türkiye planı ortaya çıktı İsrail basınından dikkat çeken iddia
Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından dikkat çeken iddia
08:26
Macron rutini bozmadı NATO Zirvesi için geldiği Ankara’da sabah koşusuna çıktı
Macron rutini bozmadı! NATO Zirvesi için geldiği Ankara'da sabah koşusuna çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 11:29:28. #7.12#
SON DAKİKA: Hafızlardan Tarihi Gezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.