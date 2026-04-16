Hakkari\'de Öğrencilere Hikaye Kitabı Ödülleri

Hakkari'deki Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen "Hikaye Kitabı Değerlendirme Sınavı'nda dereceye giren öğrenciler kupa ile ödüllendirildi.

24 sınıflı ve 760 öğrencinin eğitim gördüğü okulda akademik başarı her geçen gün artarken, 2/A sınıfı öğretmeni Sadi Erik'in hayata geçirdiği örnek çalışma ise takdir topladı. Öğrencilerin okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla 10 kitaplık seti dağıtan Erik, süreç sonunda değerlendirme sınavı gerçekleştirdi.

Sınavda birinci olan öğrenciler için üzerinde kendi fotoğraflarının yer aldığı özel tasarım kupalar hazırlandı. Bu uygulama öğrenciler arasında büyük heyecan ve motivasyon oluşturdu. Okul Müdürü Şükrü Ecer, 2/A sınıfını ziyaret ederek öğretmen Sadi Erik'e teşekkür etti. Ecer, "Böyle güzel bir çalışma sergileyen öğretmenimizi kutluyorum. Öğrencilerimiz hem kendilerini geliştirdi hem de moral kazandı. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Öğretmen Sadi Erik ise "Okumak ruhun gıdasıdır. Bu çalışmayı birinci dönemden bu yana her hafta düzenli olarak sürdürüyoruz. Sınavda üstün başarı gösteren öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Diğer öğrencilerimizi de gösterdikleri çabadan dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Müdür Ecer, öğrencileri tebrik ederek sınavda birinci olan Jinda Özkan, Alya Şahin ve Emir Sönmez'e özel tasarımlı kupalarını taktim etti. Jinda Özkan ise emeği geçen sınıf öğretmeni ve okul yönetimine teşekkür etti. - HAKKARİ