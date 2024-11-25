Hatay'da 408 Öğretmen İçin Anıt İnşa Edildi - Son Dakika
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Hatay'da 408 Öğretmen İçin Anıt İnşa Edildi

Hatay\'da 408 Öğretmen İçin Anıt İnşa Edildi

Hatay Valiliği, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 408 öğretmen için anıt inşa etti. Vali Mustafa Masatlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde anıtı ziyaret ederek dua etti ve öğretmenleri andı.

25.11.2024 18:01  Güncelleme: 18:03
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HATAY Valiliği tarafından, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 408 öğretmen için anıt inşa edildi. Kent protokolü, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde anıtı ziyaret ederek gül bırakıp, dua etti.

Valilik tarafından Antakya ilçesindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesine 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 408 öğretmen için anıt inşa edildi. Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde anıtı ziyaret ederek gül bırakıp, dua etti. Vali Masatlı, 6 Şubat depremlerinde kentte 25 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Vefat edenlere Rabb'imden rahmet diliyorum. Depremde 408 eğitim sevdalımız da vefat etti. Öğretmenlerimizi kalben şükranla anıyoruz. Biz bu topraklarda tekrar filizlenmenin eğitimle ve insanların burada yaşamasıyla olacağını biliyorduk. İl Milli Eğitim binamızı gerekli onarımdan geçirdikten sonra da 408 eğitim sevdalımızın anısına bir anıt yapıp, öğretmenlerimizin isimlerini yaşatmak istedik. Projede emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Hatay'da 408 Öğretmen İçin Anıt İnşa Edildi - Son Dakika

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