HBB, 29 Ekim'de Defne'de öğrencilere kömbe atölyesi ve palyaço etkinliği düzenledi. - Son Dakika
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HBB, 29 Ekim'de Defne'de öğrencilere kömbe atölyesi ve palyaço etkinliği düzenledi.

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HBB, 29 Ekim\'de Defne\'de öğrencilere kömbe atölyesi ve palyaço etkinliği düzenledi.
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Defne ilçesindeki Üzengili İlkokulu öğrencilerini Gastronomievi'nde ağırladı. Programda kömbe atölyesi ve palyaço etkinlikleri düzenlenirken çocukların yöresel gastronomi kültürünü tanıması amaçlandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Defne ilçesindeki Üzengili İlkokulu öğrencilerini Gastronomievi'nde ağırlayarak kömbe atölyesi ve palyaço etkinlikleri düzenledi.

HBB Kisecik Yerleşkesi'nde bulunan Gastronomievi'nde gerçekleştirilen programa, Defne ilçesi Üzengili İlkokulu öğrencileri katıldı. Etkinlikte çocuklar, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu çeşitli aktivitelerle yaşadı.

Program kapsamında düzenlenen mini kömbe atölyesinde öğrenciler, Hatay mutfağının geleneksel lezzetlerinden kömbeyi yakından tanıdı. Palyaço etkinlikleriyle de çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinlikle öğrencilerin yöresel gastronomi kültürünü tanıması ve Hatay'ın kültürel mirasıyla buluşması amaçlandı.

HBB yetkilileri, kentin zengin mutfak kültürünü tanıtmaya ve çocukları kültürel ve milli değerlerle buluşturan etkinliklere devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: İHA
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