IFTE 2026: Havacılıkta Yeni Fırsatlar

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.04.2026 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havacılık Eğitim Fuarı, gençleri havacılık sektörüne yönlendiriyor, istihdam olanakları artıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Devlet Hava Meydanları İşletmeleri'nin (DHMİ) destekleriyle düzenlenen IFTE Uluslararası Havacılık Eğitim Fuarı, Atatürk Havalimanı C Terminali'nde kapılarını açtı. Fuar hakkında bilgi veren organizasyon sorumlusu Murat Herdem, "Havacılık sektörü hızla büyüyen bir sektör. Türkiye'de bütün hava yolu şirketlerinin toplamda 600-700 civarında uçak siparişi var. Yeni hatlar açılıyor ve büyüyen sektörde ciddi anlamda istihdam imkanları ortaya çıkacak gibi görünüyor. Bu fuarda gençler hava yolu şirketlerinden, teknik bakım şirketlerinden, uçuş okullarından geleceklerine yön verecek kararlar noktasında hem bilgi alıyorlar hem de onlara referans olacak şirketlerin temsilcileriyle görüşme fırsatı yakalıyorlar" dedi. Yoğun ilginin olduğu fuar, yarın sona erecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Devlet Hava Meydanları İşletmeleri'nin (DHMİ) destekleriyle bu yıl 8'inci kez kapılarını açan IFTE 2026, gökyüzünde kariyer hedefleyen binlerce adayı sektör temsilcileriyle bir araya getiriyor. 2013 yılından bu yana düzenlenen fuarda başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere 70'in üzerinde havayolu şirketi, uçuş akademisi, üniversite ve yer hizmetleri kuruluşu stant açtı.

'GENÇLER BURADA SEKTÖRLE TEMAS EDİYOR'

Fuarın kapsamı hakkında bilgi veren IFTE Uluslararası Havacılık Eğitim Fuarı organizasyon sorumlusu Murat Herdem, "İIFTE Havacılık Eğitim Fuarı, havacılık sektöründe kariyer hedefleyen gençlerin, üniversite öğrencilerinin ya da üniversite mezunlarının kariyer için sektörle buluşma noktası aslında. Biz bu fuarımızı böyle tarif edebiliriz. Burada hava yolu şirketleri, yer hizmetleri şirketleri, uçak bakım şirketleri, uçuş okulları, üniversiteler, havacılığın birçok farklı alanından simülatör üreticileri, temsilcileri var. Bunlar hem üreticiler birbirleriyle bir iş birliği bağlantısı yapıyor hem de kariyer hedefleyen gençler burada sektörle temas ederek hangi kriterlere sahip olmaları gerektiği konusunda doğrudan şirketlerden bilgi edinme şansı yakalıyor" ifadelerini kullandı.

'600-700 UÇAK SİPARİŞİ VAR, İSTİHDAM ARTACAK'

Herdem, "Havacılık sektörü hızla büyüyen bir sektör. Uçak siparişlerimiz var. Yani şu anda Türkiye'de bütün hava yolu şirketlerinin toplamda 600-700 civarında uçak siparişi var. Yeni hatlar açılıyor, yeni şirketler destinasyonlar açıyor ve büyüyen sektörde, özellikle son yıllarda teknik tarafta da ciddi anlamda yatırımlar var ve uçak bakım alanında da ciddi anlamda istihdam imkanları ortaya çıkacak gibi görünüyor. Bunu hem üniversitelerden hem de özel eğitim kurumlarından yetişen iş gücüyle karşılamak gerekecek. Burada da bu ortam sağlandığı için gençler hava yolu şirketlerinden, teknik bakım şirketlerinden, uçuş okullarından geleceklerine yön verecek kararlar noktasında hem bilgi alıyorlar hem de onlara referans olacak şirketlerin temsilcileriyle görüşme fırsatı yakalıyorlar" diye konuştu.

'GENÇLERDE HAVACILIK AŞKI VAR'

Fuarda gençlerle deneyimlerini paylaşan AJet Havayolları Sorumlu Kaptan Pilotu Ahmet Numan Eker ise mesleğe olan ilginin sevindirici olduğunu belirterek, "11 yıldır fiili olarak uçuyorum, 4 yıldır da kaptan olarak görev yapmaktayım. Burada uçuculuğun, bilhassa da kokpit tarafının avantajlarını, dezavantajlarını, bizim hayatımıza olan zorluklarını, kolaylıklarını yeni nesildeki arkadaşlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Bu fuarda gördük ki genç nesildeki arkadaşlarımızın havacılığa ciddi gönül vermiş durumları var. Tabii ki mesleğin maddi olarak avantajları var ama çoğunlukla görüyorum ki havacılık aşkından dolayı buradalar. Onların gözündeki bu ışığı gördükçe de çok da mutlu oluyoruz. Fuara ilginin çok yoğun olması çok güzel, böyle devam etmesini istiyoruz her zamanö dedi.

70'TEN FAZLA KURUM KATILIYOR

Atatürk Havalimanı C Terminali'nde dün başlayan fuarda, havacılık meraklıları 'Nasıl pilot olurum?', 'Pilotaj eğitim maliyetleri nelerdir?', 'Kabin memuru ve teknisyen olma şartları nelerdir?' gibi soruların yanıtlarını doğrudan kurum temsilcilerinden alma fırsatı buluyor. Eğitim kurumlarının yanı sıra yerli ve yabancı simülatör üreticilerinin de katıldığı organizasyon, havacılık istihdamına yönelik kariyer platformu olarak görülüyor.

Dün kapılarını açan ve bugün de yoğun ziyaretçi ağırlayan IFTE 2026 Uluslararası Havacılık Eğitim Fuarı, yarın sona erecek.

Kaynak: DHA

Havacılık, Eğitim, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 19:05:23. #7.13#
SON DAKİKA: IFTE 2026: Havacılıkta Yeni Fırsatlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.