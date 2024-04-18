Öğretmen, heimlich manevrasıyla nefes borusuna şeker kaçan öğrenciyi kurtardı - Son Dakika
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Eğitim

Öğretmen, heimlich manevrasıyla nefes borusuna şeker kaçan öğrenciyi kurtardı

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Isparta'da Hafız Demiralay İlkokulu'nda öğretmen Özlem Kara, aldığı acil müdahale eğitimi sonrasında okulunda nefes borusuna şeker kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenin başarısını paylaşarak, 'İlk yardım hayat kurtarır' dedi. Öğretmen Kara, eğitim sayesinde öğrencisine panik yapmadan müdahale edebildiğini ve hayatını kurtarabildiğini söyledi.

18.04.2024 11:48  Güncelleme: 11:53
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Isparta'daki Hafız Demiralay İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yapan Özlem Kara, 2 hafta önce İlk Yardım Eğitimi Merkezi'nden aldığı acil müdahale eğitimi sayesinde nefes borusuna şeker kaçan öğrencinin hayatını kurtardı. Öğretmen Özlem Kara, eğitim sayesinde panik yapmadan acil müdahaleyi gerçekleştirdiğini ifade etti.

HEIMLICH MANEVRASIYLA HAYAT KURTARDI

Olay, 16 Nisan'da Hafız Demiralay İlkokulu'nda yaşandı. 2 hafta önce Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği öğretmenler için ilk yardım kursuna katılan sınıf öğretmeni Özlem Kara, okulun koridorunda nöbet tutarken, bir öğrencinin aniden rahatsızlandığını fark etti. Öğrencinin nefes borusuna bir cisim kaçtığını gören Kara, Heimlich manevrası ile öğrenciyi hayata döndürdü.

Öğretmenin aldığı ilk yardım eğitimi, ilkokul öğrencisinin hayatını kurtardı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ O ANLARI PAYLAŞTI

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü 'İlk yardım hayat kurtarır' başlığı ile o anları paylaşarak, "Öğretmenimiz Özlem Kara, İlk Yardım Eğitim Merkezimizden aldığı eğitimden yaklaşık 2 hafta sonra, soluk yoluna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı" denildi.

Yaşananları anlatan öğretmen Özlem Kara, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın birlikte düzenlediği ilk yardımı eğitimine katıldığını ifade ederek, "Burada da Heimlich manevrası müdahalesini uygulamalı öğrenmiştim. Öğrencimi de o şekilde hiç panik yapmadan, acil müdahaleyi gerçekleştirdim. Eğitime iyi ki katılmışım, bir öğrencimizin hayatını kurtarabildim." dedi.

Öğretmenin aldığı ilk yardım eğitimi, ilkokul öğrencisinin hayatını kurtardı
Öğretmen, heimlich manevrasıyla nefes borusuna şeker kaçan öğrenciyi kurtardı
Kaynak: DHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Isparta, Eğitim, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Öğretmen, heimlich manevrasıyla nefes borusuna şeker kaçan öğrenciyi kurtardı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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