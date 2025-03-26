İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama! Kafalar daha da karıştı - Son Dakika
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Eğitim

İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama! Kafalar daha da karıştı

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Ekrem İmamoğlu'nun okuduğu Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin konuştu. Akpınar, "O dönem denklik sürecini Türkiye Talim Terbiye Kurulu'nun üstlendi. Bizde bir çıkış işlemi var, yatay geçiş işlemi yok" dedi. Akpınar sözlerinin devamında, yatay geçişin ABD'deki Southeastern Üniversitesi öğrencisi olarak yapıldığını belirtti.

26.03.2025 14:10  Güncelleme: 14:28
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 35 yıl önce aldığı üniversite diploması iptal edildi. İmamoğlu'nun eğitim geçmişine yönelik incelemeler devam ederken, yükseköğrenim hayatına başladığı Kuzey Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) gündemin odağına yerleşti. Konuyla ilgili açıklama yapan GAÜ'nün kurucusu ve Demokrat Parti KKTC Milletvekili Serhat Akpınar, yatay geçişin Southeastern Üniversitesi öğrencisi olarak yapıldığını belirtti. İstanbul Üniversitesi ise hazırladığı raporda geçişin KKTC'deki Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden yapıldığını belirtmişti.

"O DÖNEM HENÜZ YÖDAK KURULMAMIŞTI"

Olayın Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK)'nun kurulmadığı bir dönemde yaşandığını kaydeden Serhat Akpınar, GAÜ'nün 1985 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulduğunu ve ilk öğrencilerini kabul ettiğini belirtti. Akpınar, o dönem denklik sürecini Türkiye Talim Terbiye Kurulu'nun üstlendiğini ve kuruldan Sevinç Atabay isimli bir yetkilinin gelerek GAÜ'nün denetim sürecini başlattığını belirtti.

SOUTHEASTERN ÜNİVERSİTESİ İLE İŞBİRLİĞİ

Kendilerine üniversitenin İngiltere ya da Amerika'daki bir üniversite ile iş birliği anlaşması yapmasının önerildiğini, kendilerinin de Southeastern Üniversitesi ile bu süreci yürüttüklerini söyledi. "O dönem YÖK hem hazırlık okulunu, hem de erkek öğrencilerin askerlik tecillerini kabul ediyordu" diyen Akpınar o dönem tüm öğrencilerin Southeastern Üniversitesi mezunu olduğunu belirtti.

"YATAY GEÇİŞ SOUTHEASTERN ÜVİVERSİTESİ'NDEN"

KKTC'de kurulan üniversitelerde o yıllarda öğrencilerin yatay geçiş hakkını kullandığını ve sadece İmamoğlu'nun değil başkalarının da farklı üniversitelere yatay geçiş yaptığını anlatan GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar "Bizde bir çıkış işlemi var, yatay geçiş işlemi yok" dedi. Akpınar, yatay geçişin Southeastern Üniversitesi öğrencisi olarak yapıldığını belirtti.

İSTANBUL ÜNİVERSİTE RAPOR HAZIRLAMIŞTI: GEÇİŞ DOĞU AKDENİZ'DEN

İstanbul Üniversitesinin (İÜ), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının iptal edilmesine ilişkin hazırladığı inceleme raporu ortaya çıkmıştı. Raporda, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu öğrencilerin o dönem tanınmayan University College of Northern Cyprus'tan yatay geçiş başvurusunda Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak kaydedildiğine dikkat çekilmişti. Bazı öğrencilerin isimleri silinerek yerine daktilo ve farklı puntolarla yeni isimler yazıldığı raporda yer aldı.

DİPLOMA SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

İmamoğlu, soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermişti.

Başsavcılık, İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istemişti.

İstanbul Üniversitesi tarafından daha sonra yapılan açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği kaydedilmişti.

İmamoğlu\'nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama! Kafalar daha da karıştı

Talim Terbiye Kurulu, Serhat Akpınar, Ekrem İmamoğlu, Politika, Türkiye, Eğitim, Girne, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama! Kafalar daha da karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • BURAK HANZADE:
    akp grup başkanvekiliniin mecliste konuşmasını açın dinleyin diploma gerçek dedi kıvırmayın artık yarışın ortasında rakibe çelme takmak için kul hakkı yediniz 371 313 Yanıtla
  • Fred cakmaktas:
    Diploma sahte falan değil zaten iyice araştırsalar ortaya çıkıcak saraydan gelen emir ile tutuşup iş yaptılar bu iş çok su kaldırır 274 239 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    yahu kumpas olduğunu ilk okul çocuğu anlayabilir atılı suçların hiç birinin delili kanıtı yok ekepeli gizli tanıkta iftiraları varsayımla atmış biz bu kumpasları fetodan bilirdik demekki gebermeden meziyetlerini aktarmış bademlere 181 192 Yanıtla
  • mehmet:
    Bu adama İftira atanın kumpas Kuran'ın AS 131 187 Yanıtla
  • Mahirkral1988!:
    ak troller oyun içinde oyun oynuyorlar valla abilerinden öğrendiklerini şimdi rakiplerine be vatandaşlarına yapıyorlar yazık… 146 171 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    Bir bakmışsın Yusuf kuyuda zordadır. Bir bakmışsın Yusuf Mısıra sultandır. 106 131 Yanıtla
  • Emi Emii:
    Ingiltere bunu ozamandan gözüne kestirmiş “bu açgözlü işe yarar”ve siyasetin içine sokmuş . 137 81 Yanıtla
  • Taner Kara:
    türkiye yeni bir kumpasla karşı karşıya 108 61 Yanıtla
  • Aa:
    yani 37 18 Yanıtla
  • sebahattin yıldırım:
    Ani memleket andaval dolu yaa kimse sahte demiyorki Geçiş usulsüz kaçak göçek iş yapmış belediyede nasıl üçkağıtçılık yapılmışsa burdada o yapılmış 12 7 Yanıtla
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