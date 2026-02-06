İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Eğitim

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
06.02.2026 19:10
06.02.2026 19:10
İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, İBB'ye bağlı kreşte çocukların darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde öğretmenlerin çocuklara bağırdığı, üzerine yürüdüğü, çocukların başı boş bırakıldığı, çocukların üzerlerinin koridorda gözler önünde değiştirildiği görülüyor.

Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı 'Yuvamız İstanbul' isimli kreşte çocukların darp ve istismar edildiği iddiaları büyük yankı uyarırken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

ÇOCUKLARI KORİDORDA SOYDULAR

Görüntülerde 0-6 yaş grubundaki çocukların sınıf kapılarının önünde, ortak alanlarda üst değiştirmek zorunda bırakıldığı görülüyor. Kayıtlarda bir kız çocuğunun öğretmeninin yönlendirmesiyle kapı önünde kıyafet değiştirdiği, bu sırada çevrede bulunan diğer çocukların bakışlarından rahatsız olduğu ve utandığı anlar dikkat çekiyor.

BAĞIRDILAR, YETMEDİ ÇOCUKLARIN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Görüntülerde, bir öğretmenin çocuklara bağırarak komut verdiği, bazı çocukları sert bir dille azarladığı kameraya yansıyor. Görüntülerde öğretmenin, montunu giymeye çalışan bir çocuğa yüksek sesle hitap ettiği ve çocukları hazırlık sürecinde yetersiz olmakla eleştirdiği anlar da dikkat çekiyor. Başka bir kayıtta ise bir öğretmenin bir çocuğa doğru sert bir şekilde yönelerek ayakkabısını yerine koymasını istediği duyuluyor.

ÇOCUKLARI BIRAKIP TELEFONLARA SARILDILAR

Ayrıca görüntülerde etkinlik saatlerinde bazı çocukların koridorlarda gözetimsiz dolaştığı, öğretmenlerin ise sık sık telefonlarıyla ilgilendiği anlar da yer alıyor.

Kaynak: İHA

Eyüpsultan, Güvenlik, İstanbul, Eğitim, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

    Yorumlar (3)

  • Haan Haan:
    görüntüye yansıdığı için böyle ama neredeyse özel yada devlet kreşlerin yarısı bu şekilde, çalışan anne ve babalar mecburen katlanıyor işte
  • Kerim Ayric Kerim Ayric:
    bunlar normal şeyler bi şurdan bakalım neden bu çocukları kreşe bırakmak zorunda kaldık bence bu sorgulamalı
    Selim9723 Selim9723:
    neresi normal
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
