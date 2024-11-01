Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma - Son Dakika
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Eğitim

Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma

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İzmir'in Buca ilçesinde ilkokul öğrencilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında müstehcen sözlerin bulunduğu İngilizce şarkı ile dans gösterisi sosyal medyada büyük tepki topladı. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, konuya ilişkin soruşturma başlattı.

01.11.2024 09:53
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İzmir'in Buca ilçesinde Vali Rahmi Bey İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinin dans gösterisinde kullanılan İngilizce şarkı tepki topladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dans gösterisinde kullanılan şarkıda uygun olmayan sözlerin bulunduğuna dair haberlerin sosyal medya ve haber sitelerinde yer aldığı belirtildi.

OKUL İDARECİLERİNE SORUŞTURMA

Konuyla ilgili okul idarecileri, tören komitesi ve öğretmen C.A. hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Şarkıda geçen bazı sözler şu şekilde;

  • Zengin or**pu! İyi benim keyfim
  • Büyük pen**s! O benim prensim
Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma
Kaynak: AA

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Son Dakika Eğitim Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Ferhata Geçer:
    İşte aradığımız çağdaşlık değil mi CHP li dostlar...!!!??? 225 102 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Tam cehape zihniyeti 155 73 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Laiklik mi bunu gerektiriyor yoksa laikliği mi yanlış anlıyorlar ? 154 38 Yanıtla
  • Bayram :
    Ve bu cocuklar büyüyünce atatürkün askerleriyiz diyecekler, yazik cok cok yazik bu cehape zihniyetine. Mustafa kemal bugün gelse o cehapenin 6 oku ile cehapelilere bisiler yapar siz anladiniz onu.. 109 34 Yanıtla
  • Zafer El:
    adamlar Ankara Kızılay'ın göbeğinde dansöz oynatmış onu'da görünüz. 101 20 Yanıtla
  • Kemsl:
    Ya bu batı taklidi ile insan olma anlayışı ne tuhaf hastalık.... bir millet bu kadar mı özünden uzaklastirilir. 95 19 Yanıtla
  • Cevat Öndeş:
    sarı öküzü feda ettiğimizde kaybetmeye basladik 89 6 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    ah gavur izmir ah 60 27 Yanıtla
  • Bayram :
    iste bu yüzden kendi örf ve adetinden utanan baska kültürlere pas pasi olan olan yalama genclik yetisiyor. Bu cehape ülkenin basina gelmis gecmis en büyük felakettir 64 18 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu:
    YA GERÇEKTEN SİZ NASIL ÖĞRETMEN YADA MÜDÜR OLDUNUZ ACABA SADECE SINAVLARDAMI KAFANIZ ÇALIŞTI ONDAN SONRA AKLINIZIMI YİTİRDİNİZ 66 11 Yanıtla
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