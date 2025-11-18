Sapık öğretmenin gizli kamera görüntülerini yurt dışına sattığı iddiasına okuldan açıklama - Son Dakika
Son Dakika
Eğitim

Sapık öğretmenin gizli kamera görüntülerini yurt dışına sattığı iddiasına okuldan açıklama

18.11.2025 14:15
Adana'da özel bir lisenin kadınlar tuvaletine gizli kamera yerleştiren ve ifadesinde suçunu kabul eden sapık öğretmenin okul yönetimi tarafından tespit edilip adli mercilere ihbar edildiği ortaya çıktı. Okuldan yapılan açıklamada, "Tespitlerimize göre kamera sadece 15 dakika kayıt almış ve herhangi bir uygunsuz görüntü bulunmamıştır. Görüntülerin yurt dışına satıldığı iddiası asılsızdır" denildi.

Adana'da bulunan özel bir lisede 24 Ekim tarihinde skandal bir olay patlak verdi. İddiaya göre; idari binada öğretmenlerin kullandığı kadınlar tuvaletine giren bir öğretmen, gider mazgalında bir gizli kamera bulunduğunu fark edince okul yönetimine bildirdi. Konuyla ilgili inceleme başlatan yönetim, kamerayı görsel sanatlar öğretmeni E.İ.'nin yerleştirdiğini tespit etti. E.İ.'nin görevine son veren yönetim, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayet sonrası E.İ., gözaltına alındı.

İFADESİ DAHA DA SKANDAL

Emniyetteki ifadesinde; okulun idari binasındaki kilitli kadın öğretmenler tuvaletine kamera yerleştirdiğini itiraf eden E.İ., bazı öğretmenlerin kendisi hakkında dedikodu yapıp yapmadıkları merak ettiği için kamera yerleştirdiğini söyledi. E.İ. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaysa hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen E.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"GÖRÜNTÜLERİN YURT DIŞINA SATILDIĞI İDDİASI ASILSIZDIR"

Konuya ilişkin okuldan yapılan açıklamada, "Söz konusu olay, yönetim binasının kadınlar tuvaletinde, okul çıkışının ardından meydana gelmiştir. E.İ. tarafından gizlice yerleştirildiği belirlenen kameranın fark edilmesi üzerine derhal işten çıkarma ve şikayet işlemleri yapılmıştır. Tespitlerimize göre kameranın sadece 15 dakika kayıt aldığı, kayıtlarda da herhangi bir uygunsuz görüntü bulunmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca sosyal medyada yer alan söz konusu olayın 2019 yılından bu yana devam ettiği ve görüntülerin yurt dışına satıldığı iddiaları tamamen asılsızdır. Konu yargıya intikal etmiştir ve sürecin sonuna kadar takipçisiyiz. Olayı kurgulayanların, haberi çarpıtarak yayanların, gerçeğinden uzak bir şekilde yayın yapanlar tespit edilmiştir ve gereken hukuki süreç başlatılmıştır" dedi. Açıklamada ayrıca E.İ.'nin okul yönetimi tarafından ihbar edildiği, şikayetçi olmak isteyen öğretmenlere de avukatlık desteği verildiği belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başta ulusal ve yerel basın olmak üzere bazı sosyal medya mecralarında yer alan 'Öğretmenler Tuvaletinde Gizli Kamera Skandalı: Görüntüler Yurt Dışına Satıldı' iddialarının yer aldığı paylaşımların ve haberlerin yayınlanması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

24.10.2025 tarihinde özel bir eğitim kurumunun kadın öğretmenler tuvaletinde kamera bulunduğu fark edilmiş ve durum okul yönetimine derhal bildirilmiştir. Yönetim tarafından hızla gerekli incelemeler yapılmış, olayla bağlantısı tespit edilen Görsel Sanatlar Öğretmeni E.İ. ile olan iş sözleşmesi aynı gün feshedilmiş; yapılan işlemler tutanak altına alınmış ve cihaz ile dijital ekipmanlar gerekli incelemelerin yapılması için Emniyet birimlerine teslim edilmiştir.

Olayın aydınlatılması amacıyla, okul yönetimi tarafından 27.10.2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olup, olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir.

Olayın faili olduğu tespit edilen E.İ. Emniyet birimlerimizce gözaltına alınmış ve 29.10.2025'te tutuklanmıştır."

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Güvenlik, Eğitim, Adana, Hukuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ayhan Murat Ayhan Murat:
    5 haberden 3 ü adana 8 2 Yanıtla
    my.trb@hotmail.com Yazici [email protected] Yazici:
    5 de 4 dur o 5 2
  • Serkan Güngör Serkan Güngör:
    valla simdi butun ulke hakkinda dedikodu yapiyor . dedigin gibi oldugunu kabul etsek bile .. neyin kafasinda bu tip. 5 0 Yanıtla
  • Ankara null Ankara null:
    mudurde isin icinde emin olun 3 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
