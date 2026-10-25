Kahramanmaraş Onikişubat'ta KPSS'ye 1 dakika geç kalan iki adaya kapı açılmadı - Son Dakika
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Kahramanmaraş Onikişubat'ta KPSS'ye 1 dakika geç kalan iki adaya kapı açılmadı

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Kahramanmaraş Onikişubat\'ta KPSS\'ye 1 dakika geç kalan iki adaya kapı açılmadı
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Kahramanmaraş Onikişubat\'ta KPSS\'ye 1 dakika geç kalan iki adaya kapı açılmadı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Sergentepe İlk ve Ortaokulu'nda 2026-KPSS Ortaöğretim sınavına girmek isteyen bir kadın ve bir erkek aday, sınav binasına 1 dakika geç kaldığı için içeri alınmadı. Görevliler kapıyı açmayınca adaylar geri dönmek zorunda kaldı.

Kahramanmaraş'ta Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim'e (2026- KPSS Ortaöğretim) girmek için okullara gelen adaylardan bazıları sınav binalarına son saniyelerde yetişirken bir kadın ve bir erkek aday ise 1 dakika ile sınava geç kaldı. Adaylar, kapı açılmayınca geri döndü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) başladı. Onikişubat ilçesindeki Sergentepe ilk ve Ortaokulu'nda sınav heyecanı yaşandı. Sınava girecek adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren okula geldi. Bazı adaylar erkenden sınav salonlarına girerken, son dakikalarda yetişmeye çalışan adaylar ise zamanla yarıştı. Sınav binasına 1 dakika geç kalan bir kadın ve bir erkek aday, görevliler tarafından içeri alınmadı. Adaylar, kapı açılmayınca geri dönmek zorunda kaldı.

Kaynak: İHA
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