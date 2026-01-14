Karabük'te 100. Yıl Mahallesi'nde yer alan Şehit Nurettin Seki İlkokulu'na giden bir öğrenci yaptığı hareketle yürekleri ısıttı.
Minik öğrenci okula gittiği sırada İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyunca saygı duruşuna geçti. Kar yağarken İstiklal Marşı'na saygı gösteren öğrenci bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Minik öğrencinin davranışı gönülleri fethetti. Öğrenci, İstiklal Marşı bittikten sonra koşarak okuluna gitti.
Son Dakika › Eğitim › Kar yağarken İstiklal Marşı'na saygı duruşunda bulunan minik, gönülleri fethetti - Son Dakika
