Kastamonu Üniversitesi\'nde kırsal turizm kongresi başladı, 55 bildiri sunulacak

Kastamonu Üniversitesi'nde düzenlenen ve 3 gün sürecek kongrede, Kastamonu'nun kırsal turizm potansiyeli, sürdürülebilir kalkınma hedefleri 100'ün üzerinde katılımcı tarafından ele alınıyor.

Kastamonu Üniversitesi'nin 20. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 10. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi ve 15. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi başladı. Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü ile Turizm Fakültesi iş birliğinde gerçekleştirilen kongrenin açılış programı Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Salonu'nda gerçekleştirildi. 24-26 Eylül tarihleri arasında sürecek kongrede, kırsal turizm ve kırsal kalkınmanın yanı sıra, kırsal alanlarda istihdam, sürdürülebilirlik, yerel değerlerin turizme kazandırılması ve kırsal bölgelerin geleceği gibi konular ele alınacak. Kongre kapsamında ayrıca "Kırsal Turizmden Kırsal Kalkınmaya: Kastamonu'nun Potansiyeli ve Geleceği" başlıklı panel düzenlenecek.

Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi Koordinasyon ve Bilimsel Komite Başkanı Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, Kastamonu'nun Türkiye turizminde, kültüründe ve tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyerek, "Türkiye kırsal kalkınma içerisinde kırsal turizm programlarını ve yatırımlarını esasen son 15 yıl içerisinde çok güçlü desteklerle bu noktaya getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın kalkınma ajansları ve diğer firmalar bu anlamda ciddi imkanlar sunuyorlar. Türkiye aslında son 10 yılda ciddi ölçüde kırsal alanda alternatif bir geçim kaynağı modeli olarak kırsal turizmi keşfetti ve hızlı şekilde mesafe almaya devam ediyor" dedi.

Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Serdar Ceylan ise kongrede 100'ün üzerinde katılımcının yer aldığını belirterek, 25'i çevrim içi, 30'u yüz yüze olmak üzere toplam 55 bildirinin sunulacağını söyledi. Bildirilerin Türkiye'nin yanı sıra, Mısır, Özbekistan, Türkmenistan, Almanya, Türkistan, Pakistan ve Uganda'dan gelen bilim insanları tarafından sunulacağını aktaran Ceylan, "Gerçekleştirilecek bilimsel sunumlar ve karşılıklı fikir alışverişleriyle kırsal turizmin geliştirilmesine, kırsal alanlarda sürdürülebilir bir kalkınmaya katkı sağlamayı bu kongrede amaçlıyoruz. Üç gün boyunca gerçekleştirilecek bilimsel oturumlarda kırsal alanlar, kırsal turizm, kırsal kalkınma, kırsal alanlarda istihdam, sürdürülebilirlik ve kırsal bölgelerin geleceği gibi çeşitli konular ele alınacak. Bu kapsamda kırsal alanların turizm yoluyla ekonomik ve sosyal açıdan güçlendirilmesi, yerel halkın turizm faaliyetlerine katılımının artırılması, kırsal bölgelerde yeni istihdam imkanlarının oluşturulması ve yerel kültürel değerlerin turizm faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi konuları değerlendirilecek" diye konuştu.

Kastamonu Belediye Başkan Vekili Hasan Fehmi Taş da Kastamonu'nun kırsal turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Kastamonu'nun tarihi, kültürel ve doğal değerleriyle önemli bir coğrafyada bulunduğunu belirten Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı da, "Kastamonu kadim bir coğrafya, kadim bir memleket, kadim bir medeniyetin önemli tezahürlerinden bir tanesi. Kastamonu deyince bizim aklımıza kale geliyor, dere geliyor ve insanı geliyor. Bununla beraber Türk-İslam medeniyetinin önemli unsurlarından biri olan hem kent kültürü, hem bilim hayatı, hem de irfan ve hikmet dünyası önümüze geliyor. Kastamonu Üniversitesi olarak biz ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisaslaşan bir üniversiteyiz. Burada Turizm Fakültemiz, Eğitim Fakültemiz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz ve Orman Fakültemizle birlikte beşeri ve ekonomik coğrafya, turizm ve katma değer noktasında memlekette olabilecek projeler üretiyor ve üretmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Programda konuşan Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı da 2026 yılında farklı bir vizyonu uygulamaya koyduklarını anlatarak, "Kastamonu'nun uluslararası dünya miras listesinde tanınmış bir il olması için UNESCO tescilli projelerin devamını sağladık. Yeni bir çalışmamız Güney Karadeniz Jeopark Projesi. Kastamonu'nun 11 ilçesi bu programa dahildir. UNESCO'nun aday listesine girmiş bir proje ve adaylığı onaylanmıştır. İnşallah Kastamonu'yu mağaralarından kanyonlarına, vadilerine, ormanlarına ve bütün kültürel mirasına varıncaya kadar UNESCO'nun tescil ettiği bir il olarak Dünya Jeopark Listesi'nde yer alacaktır" dedi.