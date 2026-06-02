Kocaeli Öğrencileri Erasmus ile Avrupa\'da Staj Yaptı

02.06.2026 11:10
Kocaeli'deki meslek lisesi öğrencileri, Erasmus projesi ile Avrupa'da staj yaparak mesleki deneyim kazandı.

Kocaeli'de meslek lisesi öğrencileri, Erasmus projesi kapsamında Avrupa'da staj yaparak hem mesleki hem de kültürel deneyim kazandı. 3 farklı ülkede bir ay boyunca staj yapan 14 öğrenci, program sonunda Europass belgesi almaya hak kazanırken, bazı öğrenciler eğitim ve kariyer hedeflerini Avrupa'ya taşıdı.

Özel Adem Ceylan Final Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus projesi kapsamında Avrupa'daki firmalarda staj yapma imkanı buldu. Sürdürülebilir çevre ve teknolojilerinin transferi konusunda Avrupa şirketleriyle iş birliğini hedefleyen proje kapsamında öğrenciler, elektrik, yenilenebilir enerji, otomasyon ve motorlu araçlar alanlarında yurt dışındaki çalışma ortamlarını yerinde gözlemledi. Öğrenciler, Türkiye'deki staj deneyimleriyle Avrupa'daki işleyişi karşılaştırma fırsatı da elde etti.

"14 öğrencimiz 3 ülkede staj yaptı"

Öğrencilerin uluslararası alanda mesleki deneyim kazanması için her yıl Erasmus projelerine başvurduklarını belirten Koordinatör Rehber Öğretmen Tarık Aksoy, kabul edilen projelerle gençlere yurt dışında staj imkanı sunduklarını söyledi. Aksoy, "Yazdığımız ve kabul edilen projelerle öğrencilerimize uluslararası deneyim kazandırmaya çalışıyoruz. En son yaptığımız projemizde 14 öğrencimizle toplam 3 ülkeye gittik. Öğrencilerimiz orada bir ay boyunca staj yaparak hem farklı kültürleri tanıdı hem de mesleki anlamda yurt dışındaki firmaların işleyişlerini görmüş oldu. Aynı zamanda Türkiye'de de staj yaparak mezun olduktan sonra alana çıktıklarında nelerde iyi olduklarını, neleri geliştirmeleri gerektiğini birinci elden gözlemleme fırsatı buldular" diye konuştu.

"Farklı kültürler öğrencilerin empati duygusunu geliştirdi"

Yurt dışı stajlarının yalnızca mesleki açıdan değil, öğrencilerin kişisel gelişimleri açısından da önemli kazanımlar sağladığını vurgulayan Aksoy, farklı kültürlerle temas eden öğrencilerde özgüven ve empati duygusunun güçlendiğini ifade etti. Aksoy, "Bir rehber öğretmen olarak öğrencilerin farklı kültürlerle temas etmesinin, kişisel ve sosyal gelişimleri açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Projemizin bitiminden sonra öğrencilerimizin kendilerini geliştirme konusunda daha fazla gayret gösterdiğini gördüm. Farklı kültürlere temas etmiş olmak öğrencilerde empati duygusunu inanılmaz derecede geliştirdi. Bu yıl da sürdürülebilir çevre ve teknolojiler konusunda projemizi yazarak Ulusal Ajansımıza gönderdik. Ağustos ayında açıklanacak sonuçlarda projemizin kabul edilmesini ve daha fazla öğrencimizin bu imkandan yararlanmasını umuyoruz" şeklinde konuştu.

"Öğrenciler Erasmus'a katılmak için kendilerini geliştiriyor"

Erasmus projelerine katılım sürecinde öğrencilerin belirli sınav ve kriterlere göre seçildiğini anlatan Aksoy, programa dahil olmak isteyen öğrencilerin özellikle mesleki yeterlilik ve yabancı dil konusunda kendilerini geliştirmeye çalıştığını kaydederek, "Çok kalabalık bir okuluz. Projeye katılacak öğrenci sayısı ise sınırlı. Öğrencilerimizi seçerken mesleki sınav ve İngilizce sınavı yapıyoruz çünkü öğrenciler yurt dışına gittiklerinde staj yapıyorlar ve belli bir mesleki donanıma sahip olmaları gerekiyor. Aynı zamanda yabancı bir ülkede İngilizce bilmeden iletişim kurmak çok zor. Bu süreç, projeye katılmak isteyen öğrencileri de motive ediyor. Her yıl öğrencilerin Erasmus'a katılabilmek için kendilerini geliştirmeye çalıştığını görüyoruz. Özellikle İngilizce konusunda ciddi bir gayret var" ifadelerini kullandı.

"Europass belgesi öğrenciler için kariyer kapısı oldu"

Programdan dönen öğrencilerde dikkat çekici bir motivasyon artışı gözlemlediklerini dile getiren Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki öğrencimiz programa gidip geldikten sonra potansiyellerinin üzerine çıkarak çok daha yoğun bir çalışma temposuna girdi. Yanlış bilmiyorsam İspanya'daki iki öğrencimiz, İspanya'da bir üniversiteden kabul aldı. Erasmus projesinin ve aldıkları Europass belgesinin buna faydası oldu. 14 öğrencimiz program sonunda Europass belgesi aldı. Bu belge, Avrupa'da mesleklerini devam ettirmelerini sağlayabilecek bir anahtar niteliğinde. Öğrencilerimiz için önemli bir kariyer kapısı oluşturdu. Umuyoruz ki bu projeler daha fazla lisede artarak devam eder."

"Kendimde büyük gelişme gördüm"

Erasmus projesiyle İspanya'da staj yapan öğrencilerden Bahar Ada da, yurt dışı deneyiminin kendisine mesleki bakış açısı kazandırdığını, İngilizcesini geliştirdiğini ve farklı ülkelerde çalışma hedefi oluşturduğunu söyledi. Ada, "Erasmus projesiyle İspanya'da bir ay boyunca staj yaptım. Orada hem çalışma ortamını gördüm hem de burayla orayı karşılaştırma şansı edindim. Hem İngilizcemi geliştirdim hem de yeni kültürleri tanıdım. Kendi bölümümle ilgili Avrupa'da neler yapıldığını görmüş oldum. Oranın disiplini çok daha farklıydı. Türkiye'de staj yaptığımda oradaki disiplini burada uygulamaya çalıştım. İngilizce açısından kendimde büyük bir gelişme gördüm. Europass belgemi aldım. İlerleyen süreçte bu konuda girişimlerde bulunacağım. Özellikle İspanya olabilir, Almanya, Hollanda ve İngiltere de aklımda olan ülkeler" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

