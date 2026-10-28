Kozan Halit Dağlı İlkokulu'nda veliler çocuklarıyla ekranları kapatıp kitap okudu - Son Dakika
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Kozan Halit Dağlı İlkokulu'nda veliler çocuklarıyla ekranları kapatıp kitap okudu

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Kozan Halit Dağlı İlkokulu\'nda veliler çocuklarıyla ekranları kapatıp kitap okudu
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Kozan Halit Dağlı İlkokulu\'nda veliler çocuklarıyla ekranları kapatıp kitap okudu
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Kozan Halit Dağlı İlkokulu 4. sınıf öğretmeni Emel Ünlü, öğrenci ve velileriyle 'Ekranı Kapat, Kitap Oku' etkinliği düzenledi. Okulun konferans salonunda bir saat süren etkinlikte veliler çocuklarıyla ekranlardan uzak kitap okudu.

Adana'nın Kozan ilçesinde sınıf öğretmeni Emel Ünlü, öğrencileri ve velileriyle birlikte ekranlardan uzak, kitaplarla dolu bir etkinliğe imza attı. Düzenlenen etkinlikte anne ve babalar çocuklarıyla birlikte bir saat boyunca kitap okudu. Ünlü, etkinlikle çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanmasında ailelerin rolüne dikkat çekti.

Kozan Halit Dağlı İlkokulu 4. sınıf öğretmeni Emel Ünlü, öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığını geliştirmek ve ailelerin çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmesini sağlamak amacıyla velileriyle birlikte "Ekranı Kapat, Kitap Oku" etkinliği düzenledi.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ve veliler cep telefonu, televizyon ve diğer ekranlardan uzaklaşarak kitapların başına geçti. Anne ve babaların da çocuklarıyla birlikte kitap okuduğu etkinlikte, ailelerin örnek davranışlarının çocukların alışkanlıkları üzerindeki etkisine dikkat çekildi.

Çocukların yalnızca okulda değil, evde de kitap okuma alışkanlığı kazanması gerektiğini belirten öğretmen Emel Ünlü, toplumda olumlu değişimin okumayla başlayacağını ifade etti.

"Çocuklarımızın kahramanları anne ve babalarıdır"

Ünlü, kitap okuma alışkanlığının aile içinde kazanılmasının önemine değinerek, "Bu bir farkındalık etkinliği. Hayatımızın en büyük eksikliği okumamak. Toplum olarak okumuyoruz. En büyük sıkıntımız bu. Biz kendimizi değiştirirsek inanıyorum ki çocuklarımız da değişecek, doğruyu yanlışı ayırt edecek. Bunun böyle olduğunu biliyoruz ama gerekeni yapmıyoruz. Lütfen bu farkındalıkla beraber etkinliğimizi hayatımıza bir başlangıç kabul edip evde devam ettirelim. Onların hayatındaki en önemli kişi, onların kahramanları sizlersiniz. Hepiniz geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık" dedi.

"Kitap en iyi arkadaş, en iyi dosttur"

Etkinliğe katılan velilerden Şahin Ünüvar, çocuklarıyla birlikte kitap okumaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, ekran kullanımında bilinçli ebeveynliğin önemine vurgu yaptı. Ünvar, "Güzel bir etkinlik. Böyle bir etkinlik için bizi bir araya getirdiği için öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Kitap en iyi arkadaştır, kitap en iyi dosttur. Nasıl yemek yemeye, su içmeye ve hava teneffüs etmeye ihtiyacımız varsa kitap okumayı da hayatımızın merkezine koymamız gerekiyor. Çocuklarımızla birlikte olmaktan mutluyuz. Çocuklarımızı ekrandan uzak tutmalıyız. Bu tamamen uzak tutmak anlamına gelmiyor. Kontrollü ve bilinçli anne baba olmamız gerekiyor. Ülkemizin gündeminde olan 'Ekranı Kapat, Kitap Oku' programında bir araya geldik. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Etkinlikte annesiyle birlikte kitap okuyan öğrenci Elvin Akpınar, ailesiyle aynı ortamda kitap okumaktan mutlu olduğunu belirterek, "Sınıfta hem ailelerimizle hem de çocuklarla bir arada kitap okumak çok güzel bir duygu" dedi.

Veli Nurgül Sırkıntı da oğluyla birlikte kitap okumanın keyifli olduğunu ifade ederek, "Bu etkinlikte oğlumla birlikte kitap okumak çok keyifliydi" ifadelerini kullandı.

Öğrenci Ahmet Selim Kaplan ise ailesi ve diğer velilerin etkinliğe katılmasından mutluluk duyduğunu kitap okumayı sevdiğini ifade etti.

Kaynak: İHA
Halit DağlıKonferansEğitimKozanYaşamSon Dakika

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