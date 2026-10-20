Kütahya Çavdarhisar'da süt sığırı yetiştiriciliği kursu başladı - Son Dakika
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Kütahya Çavdarhisar'da süt sığırı yetiştiriciliği kursu başladı

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Kütahya Çavdarhisar\'da süt sığırı yetiştiriciliği kursu başladı
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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilere yönelik Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kursu başladı. Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin verdiği eğitimlerle yetiştiricilerin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması hedefleniyor.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kursu düzenleniyor.

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından verilen Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kursu başladı. Yetiştiricilerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmayı hedefleyen kurs kapsamında, süt sığırı yetiştiriciliğine yönelik eğitimler gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, kursun tüm katılımcılar için faydalı olmasını dileyerek eğitim sürecinde yetiştiricilere başarılar temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
ÇavdarhisarKütahyaGüncelEğitimTarımSon Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya Çavdarhisar'da süt sığırı yetiştiriciliği kursu başladı - Son Dakika
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