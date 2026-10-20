Kütahya Çavdarhisar\'da süt sığırı yetiştiriciliği kursu başladı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kursu düzenleniyor.

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından verilen Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kursu başladı. Yetiştiricilerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmayı hedefleyen kurs kapsamında, süt sığırı yetiştiriciliğine yönelik eğitimler gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, kursun tüm katılımcılar için faydalı olmasını dileyerek eğitim sürecinde yetiştiricilere başarılar temennisinde bulundu.