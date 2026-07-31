Kütahya’da 15 hafız için icazet merasimi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 15 öğrenci için Gediz Ulu Camii'nde icazet merasimi düzenlendi. İcazet belgelerini alan öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

Gediz Ulu Camii'nde gerçekleştirilen programa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, Kütahya Valisi Musa Işın, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, Gediz Kaymakamı Emrah Uzun, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yalçın, Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, il ve ilçe protokolü, din görevlileri, hafızların aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilerin salavatlar ve tekbirler eşliğinde camiye giriş yapmasıyla başladı. Ardından dünya çapında derecelere sahip hafızların Kur'an-ı Kerim tilavetleri camiyi dolduran vatandaşlara manevi atmosfer yaşattı. 2014 Dünya Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Birincisi ve 2022 Uluslararası Ezan Okuma Yarışması Dünya İkincisi İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik ile Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Dünya İkincisi Erzurum Lala Mustafa Paşa Camii İmam Hatibi Ali Turhan'ın tilavetleri, cemaat tarafından ilgiyle dinlendi.

Merasimde hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan Ömer Günay, Yusuf Ali Çetinkaya, Zahid Solak, Erol Özdoğan, İbrahim Efe Özçelik, Tayyip Solak, Hamza Okuklu, İbrahim Akdağ, Mehmet Kazak, Resul Furkan Kalkan, Muzaffer Seval, Eyüp Kocamış, Mert Ünlü, Süleyman Demir ve Tahsin Şentürk sırayla minbere çıkarak Kur'an-ı Kerim okudu. Tilavetlerin ardından genç hafızlara icazet belgeleri takdim edildi.

Program boyunca hafızlarla yakından ilgilenen Kütahya Valisi Musa Işın, öğrencileri ve ailelerini tek tek tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

"Canlı Kur'an'lar bir milletin manevi teminatıdır"

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, konuşmasında hafızların İslam medeniyetindeki yerine dikkat çekerek, Hazreti Ömer'in genç hafızlara gösterdiği değeri anlattı. Turan, "Hazreti Ömer'e, 'Böylesine önemli meclislerde neden genç hafızlara yer veriyorsunuz?' diye sorulduğunda, 'Onlar ruhların mimarıdır, onlar yaşayan Kur'an'lardır.' cevabını vermiştir. Bir memlekette yaşayan Kur'an'lar varsa Allah'ın izniyle o memleket manevi olarak güvence altındadır" dedi.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına da değinen Turan, enkaz altından kurtarılan küçük bir çocuğun, "Ayaklarımı kesin ama ne olur kalbime dokunmayın. Çünkü orada Rabbimin ayetleri var" sözlerini aktararak Kur'an sevgisinin gönüllerde nasıl yer ettiğini anlattı.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi sırasında hocası Akşemseddin Hazretleri'ne gösterdiği hürmeti de hatırlatan Turan, ilim ve irfan ehline verilen değerin gelecek nesillere örnek olması gerektiğini ifade etti.

"Kur'an'la yaşayan insan aynı zamanda en güzel ahlaka sahip olmalıdır"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin ise Türkiye genelinde her yaştan vatandaş için Kur'an öğrenme imkanlarının bulunduğunu belirterek, teknolojinin de bu konuda önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Şahin, "Camilerimizde, Kur'an kurslarımızda, televizyonlarda ve dijital platformlarda Kur'an öğrenmek isteyen herkes için imkan var. Artık Kur'an bilmeyen kimse kalmamalı" ifadelerini kullandı.

Peygamber Efendimizin, "Kalbinde Kur'an'dan bir şey olmayan kimse harap bir eve benzer" hadis-i şerifini hatırlatan Şahin, Kur'an'ın yalnızca okunması ve ezberlenmesi için değil, anlaşılması ve hayatın her alanında rehber edinilmesi için gönderildiğini vurguladı. Şahin, "Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. Emir ve yasaklarıyla hayatımıza yön verir. Kur'an'la yaşayan insan aynı zamanda en güzel ahlaka sahip olmalıdır. Günümüzde şekilci dindarlığın değil, ahlaki dindarlığın öne çıkması gerekiyor" diye konuştu.

"Bu millet Kur'an'dan aldığı güçle ayaktadır"

Vali Işın da Kütahya'nın milli ve manevi değerlerine bağlı bir şehir olduğunu belirterek çocuklarını hafızlık eğitimine yönlendiren ailelere teşekkür etti. Işın, "Gediz'imiz ve Kütahya'mız, Hazreti Peygamber'e muhabbetiyle, Kur'an-ı Kerim'e bağlılığıyla örnek bir şehirdir. Allah bu birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Kur'an-ı Kerim'in toplumun manevi gücünün kaynağı olduğunu vurgulayan Vali Işın, "Biz gücümüzü Allah'tan, Kur'an'dan ve Peygamber Efendimizden alıyoruz. İslam bu milletin ruhudur. Bu ruh yaşadığı sürece bu millet ayakta kalacaktır. Çocuklarımız sadece Kur'an okumayı değil, onun anlamını da öğrenmeli ve hayatlarına uygulamalıdır" ifadelerini kullandı.

Endonezya'nın İslam'la tanışmasında güzel ahlak sahibi Müslüman tüccarların etkisini örnek gösteren Işın, Müslümanların davranışlarıyla da İslam'ı temsil etmeleri gerektiğini söyledi.

İl Müftüsü Açık: "Kur'an'a gönül verenler iyiliğin temsilcileridir"

Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık ise dünyanın çeşitli sıkıntılar ve adaletsizliklerle karşı karşıya olduğunu belirterek, hafızların ve Kur'an'a gönül verenlerin topluma umut olduğunu ifade etti. Açık, "Sıkıntılar var, zorluklar var, günahlar, haksızlıklar ve adaletsizlikler var. Ama biz hafızlarımızla, Kur'an aşıklarımızla, Kur'an'a gönül veren kardeşlerimizle sevaba, hakka, adalete ve güzelliğe hizmet etmeye devam ediyoruz. Rabbimiz bizlere Kur'an'ın nuruyla yaşamayı, Kur'an'ın şefaatine nail olmayı ve vatanına, milletine, dinine hizmet eden nesiller yetiştirmeyi nasip eylesin" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dualarla devam eden programda, protokol üyeleri tarafından hafızlık eğitimini tamamlayan 15 öğrenciye icazet belgeleri ile çeşitli hediyeler verildi. Gediz Ulu Camii'ni dolduran vatandaşlar genç hafızları uzun süre ayakta alkışlarken, aileler de çocuklarının bu anlamlı gününe tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadı.

Program, Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık'ın teşekkür konuşması, yapılan hatıra fotoğrafı çekimi ve edilen dualarla sona erdi.