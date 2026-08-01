Kütahya Emet’te 15 Temmuz Şehitler Kur’an Kursu açıldı - Son Dakika
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Kütahya Emet’te 15 Temmuz Şehitler Kur’an Kursu açıldı

Kütahya Emet’te 15 Temmuz Şehitler Kur’an Kursu açıldı
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Kütahya’nın Emet ilçesinde yapımı tamamlanan 15 Temmuz Şehitler Kur’an Kursu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde yapımı tamamlanan 15 Temmuz Şehitler Kur'an Kursu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yaklaşık 10 yıl boyunca atıl durumda kalan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Hazine'ye devredilen bina, Emet İlçe Müftülüğünün öncülüğünde yürütülen kapsamlı çalışmalar ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla yeniden eğitim hayatına kazandırıldı. Toplam 60 öğrenci kapasiteli olarak hizmet verecek olan kurs, yatılı hafızlık eğitimiyle ilçenin önemli eğitim merkezlerinden biri olacak.

Açılış törenine Kütahya Valisi Musa Işın, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Mehmet Demir ile İsmail Çağlar Bayırcı, Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar, İl Genel Meclisi üyeleri Hüseyin Doğan ve Mustafa Çil, AK Parti Emet İlçe Başkanı Mustafa Kısa ve yönetim kurulu üyeleri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda yapılan konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin'in yaptığı dua eşliğinde protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek Kur'an kursunun resmi açılışı gerçekleştirildi.

10 yıl atıl kalan bina bir yılda eğitime hazır hale getirildi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle el konularak Hazine'ye devredilen ve uzun yıllar kullanılmayan bina, yaklaşık bir yıl önce Emet İlçe Müftülüğüne tahsis edildi. İl ve ilçe müftülüklerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında bina baştan sona yenilenirken, hayırsever vatandaşların maddi ve manevi destekleriyle kısa sürede modern bir Kur'an kursuna dönüştürüldü. 60 öğrenci kapasiteli yatılı kursun özellikle hafızlık eğitimi almak isteyen öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlandığı belirtildi.

Kütahya İl Müftüsü Açık: "Bu kurslar oldukça bir daha 15 Temmuz'lar yaşanmayacak"

Programda konuşan Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, Kur'an kursuna "15 Temmuz Şehitler" isminin verilmesinin büyük anlam taşıdığını ifade etti.

15 Temmuz'un sadece bir darbe girişimi olmadığını, aynı zamanda milletin yeniden dirilişinin sembolü olduğunu belirten Açık, şunları söyledi: "Ezanları susturmak isteyen darbelere karşı salaları susturmayan bir millet olduk. Bu kurslarımız, yarının ezanlarını okuyacak, Kur'an'a hizmet edecek, vatanına ve milletine bağlı nesiller yetiştirecek. İnşallah bu kurslar var oldukça bir daha 15 Temmuz'lar yaşanmayacaktır."

Emet'te uzun yıllardır erkek Kur'an kursu ihtiyacının hissedildiğini dile getiren Açık, binanın yeniden kazandırılmasında Kütahya Valisi Musa Işın'ın desteklerinin yanı sıra ilçe müftülüğü personeli, emekli vatandaşlar ve hayırseverlerin büyük fedakarlık gösterdiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dr. Osman Şahin: "Kur'an hafızlarla korunuyor"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin ise konuşmasında hafızlık müessesesinin İslam tarihindeki yerine dikkat çekti.

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ilk günden itibaren hem ezberlenerek hem de yazıya geçirilerek muhafaza edildiğini belirten Şahin, şöyle konuştu: "Kur'an-ı Kerim yeryüzünde hem milyonlarca hafız tarafından ezberlenen hem de hattatlar tarafından yazılarak günümüze ulaşan tek kitaptır. Kur'an'ı yakmaya çalışanlar aslında sadece sayfaları yakabilirler. Çünkü Kur'an milyonlarca insanın gönlünde yaşamaktadır. Cenab-ı Hak Kur'an'ı hafızlar vasıtasıyla muhafaza etmektedir."

Şahin, hafız yetiştiren Kur'an kurslarının bu nedenle büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı: "Manevi eğitim en az akademik başarı kadar önemli"

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ise Kur'an kurslarının sayısındaki artışın memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Geçmiş yıllarda böyle açılışların hayal olarak görüldüğünü ifade eden Bayırcı, bugün Türkiye'nin birçok noktasında hafızlık kurslarının açıldığını söyledi.

15 Temmuz'un gençlerin yalnızca akademik başarıyla değil, milli ve manevi değerlerle de yetişmesi gerektiğini gösterdiğini belirten Bayırcı, "Diploma tek başına yeterli değildir. Eğer manevi değerler eksik olursa bunun bedelini millet olarak ödeyebiliriz. İşte bu nedenle bu kurumlarımız çok değerlidir" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Mehmet Demir: "15 Temmuz'un unutulmaması adına önemli bir eser"

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir de Kur'an kursuna verilen ismin büyük anlam taşıdığını belirterek, burada yetişecek gençlerin vatana, millete ve bayrağa bağlı bireyler olarak yetişeceğine inandığını söyledi.

Demir, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde verilen eğitimin milli ve manevi değerlerin korunması açısından önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Vali Işın: "Hem dinini hem bilimini bilen nesiller yetişecek"

Kütahya Valisi Musa Işın ise Kur'an kursunun Emet için önemli bir kazanım olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Emet'in köklü bir ilim geleneğine sahip olduğunu ifade eden Işın, ilçede geçmişten bugüne birçok din aliminin yetiştiğini söyledi.

Kursta eğitim görecek çocukların sadece dini ilimlerle değil pozitif bilimlerle de donatılması gerektiğini vurgulayan Vali Işın, şunları kaydetti: "İnşallah burada imanlı, ahlaklı, vatanına ve milletine bağlı nesiller yetişecek. Hem din ilimlerini hem de pozitif bilimleri birlikte alan çocuklarımız gelecekte ülkemize önemli hizmetler yapacaktır. Bu güzel eserin ortaya çıkmasında emeği geçen başta il ve ilçe müftülüğümüz olmak üzere hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurs binasını gezerek incelemelerde bulundu. 60 öğrenci kapasiteli olarak hizmet verecek 15 Temmuz Şehitler Kur'an Kursu'nun, Emet başta olmak üzere çevre ilçelerden gelecek öğrencilere de yatılı hafızlık eğitimi vermesi planlanıyor.

Açılış programı, katılımcıların kurs binasını gezmesi ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Kütahya Emet’te 15 Temmuz Şehitler Kur’an Kursu açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya Emet’te 15 Temmuz Şehitler Kur’an Kursu açıldı - Son Dakika
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