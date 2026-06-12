LGS Öncesi Tavsiyeler

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen; cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ye girecek olan öğrencilere uyarı ve önerilerde bulundu.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen; Kayseri'de 19 bin 900 öğrencinin sınava gireceğini, 2 bin 800 salon görevlisiyle sınava hazır olduklarını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl hayata geçirilen ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ye girecek öğrencilere sağlanacak olan beslenme paketinde bulunan yiyecekler hakkında da bilgiler veren Esen; "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'mizde de sınav öncesi tüm hazırlıklarımızı yaptık. İlimiz genelinde yaklaşık 19 bin 900 öğrencimiz sınava girecekler. 80 okulumuz sınav salonu olarak kullanılacak. 5 merkezimizde de hastane ya da evde eğitim alan çocuklarımızın sınavını gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 2 bin 800 salon görevlimiz görev yapmış olacak. Lojistiği güçlü bir sınav yapıyoruz. Gerek emniyet, gerekse kendi iç birimlerimizle toplantılarımızı yaptık. Sınavın ilimiz dahilinde güvenli bir şekilde yapılacak olup, tüm tedbirleri almış bulunmaktayız. Bu yıl bakanlığımızın yeni uygulamaya koyduğu beslenme paketi bulunmakta. Öğrencilerimizin talebi doğrultusunda 17 bin 750 öğrencimize beslenme paketi verilecek. Bu paketler çocuklarımız sınava başlamadan önce masalarına konmuş olacak. Su, üzüm kurusu, incir ve yulaf bar dan oluşan bir beslenme paketi sunacağız. Bu uygulama ile çocuklarımızın dışarıdan gıda takviyesinde bulunmasına gerek olmayacak. Sınavımız sabah 9.30' da başlayacak ve 12.10' da bitmiş olacak. 2 oturum halinde sınav uygulayacağız. Sözel oturum sabah 9.30'da başlayacak, 11.30'da ise sayısal bölüm sınava başlayacak. Sınavda 45 dakikalık bir aramız olacak. Vermiş olduğumuz arada çocuklarımız ihtiyaçları olan beslenmeyi beslenme paketlerinde gidermiş olacaklar. Suları ise zaten masalarında hazırda bulunacak. Velilerimizin her hangi bir kaygı duymasına gerek olmayacak şekilde sınavın hem lojistiği, hem de güvenliği bağlamında tüm tedbirleri aldık. Sınavı sorunsuz bir şekilde gerçekleştireceğimize inancımız tamdır" şeklinde konuştu.

"Sınav dendiğinde akla gelen ilk şey şüphesiz sınav kaygısıdır"

Öğrencilere sınav heyecanlarını kontrol atlında tutmaları gerektiğini kaydeden Esen; "Sınav dendiğinde akla gelen ilk şey şüphesiz sınav kaygısıdır. ya da ben bu sınava yeterince hazır mıyım duygusudur. Heyecan hayat için önemlidir, insan kendisi için önemli gördüğü bir engelden geçerken mutlaka heyecanlanır. Bütün hikaye bu heyecanın iyi yönetilmesinde. Eğer heyecan bizi dondurursa ve sabit bırakırsa bu durumda kaygı başlar. Kontrol altında tutulursa bizim için bir güce dönüşür. Tüm öğrencilerimizin heyecanının kaygıya dönüşmeden kontrol altında tutulmasını öneriyorum. Lütfen sadece sonuca odaklanmayın, tüm dikkatinizi sorulara verin. Bazen başarı dediğimiz şey geleceği tasarlamak değil ağna yoğunlaşmakla alakalıdır. Herhangi bir konu ya da öğrenme kayıpları olduğunu düşünmüyorum. Her sınavda olan acaba hazır mıyım duygusuna kapılmamalarını, kendilerine güvenmelerini istiyoruz. Çocuklarımız yarın sınava girecekler, bugün nasıl bir kahvaltı yaptıysanız sınav günüde aynı kahvaltıyı yaparak yola çıkın. Ekstra gıdalar ve yüklenmeler vücut kimyamızı değiştire bilir. Çocuklarımız bugün ve yarın yiyecekleri yemeklerde rutinin dışına çıkmamalıdır. Velilerimiz şüphesiz bir şekilde çocuklarımıza güven duygusuyla bakmanız, güvendirmeniz çok önemli. Lütfen sürekli sınava odaklandıracak ve kaygılarını arttıracak cümleler kurmayalım. Eğer bireysel olarak çocuklarını sınava girecek okula götürüyorlarsa, trafik ve okul etrafında ki park yoğunluğunu düşünerek zaman ayarlamalarını yapsınlar. Bu sürecin etkin bir şekilde yürütülmesi, çocuklarımızın geleceğinin inşa edilmesi ve bu sınavlara hazırlanmasında en büyük pay sahibi olan öğretmenlerimize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ