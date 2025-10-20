Lise Öğrencisi Yeşil Enerji Projesi Gerçekleştirdi - Son Dakika
Eğitim

Lise Öğrencisi Yeşil Enerji Projesi Gerçekleştirdi

20.10.2025 12:59
Demir Çolak, Balıkesir'de deprem bölgesindeki okula rüzgar ve güneş enerjisi sistemleri kurdu.

LİSE öğrencisi Demir Çolak, projesinin finansmanını bizzat sağlayarak Balıkesir'de deprem bölgesinde yer alan bir okula rüzgar türbini ve güneş paneli kurdu.

Ankara Charles de Gaulle Fransız Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Demir Çolak, Balıkesir Altıeylül Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne akü depolamalı 2 kW'lık rüzgar türbini ve 2 kW'lık güneş paneli kurarak, okulu sürdürülebilir enerjiyle buluşturdu.

Uluslararası Temiz Enerji Günü kapsamında Ankara'daki Temelli Kültür Merkezi'nde UNESCO yetkilisinin de katıldığı panelin organizasyonunu ve moderatörlüğünü üstlenen genç öğrenci, bu kez de yeşil enerji çağrısını eyleme dönüştürdü ve deprem bölgesindeki okulu yenilenebilir enerjiyle buluşturdu. Eğitim camiasından projenin tamamlanmasının ardından Çolak'a teşekkür plaketi verildi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması için eğitim camiası olarak ulusal ve uluslararası projeler yaptıklarını ve bu tür projelere destek olduklarını belirten Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ise şunları söyledi:

"Balıkesir ilimizde yenilenebilir enerji teknolojisi alanında eğitim veren okulumuza verilen bu destek ile öğrencilerimiz alanlarında rüzgar ve güneş enerjisi sistemlerinin birbirine entegre olarak nasıl çalıştığını görme fırsatı buldu."

Projenin tamamlanmasının ardından düzenlenen törende Demir Çolak'a teşekkür plaketi sunan Altıeylül Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren, "Yenilenebilir enerji teknolojilerinin küçük yaşta öğretilmesi büyük önem taşıyor. Bu proje, ilçemizdeki okulumuzda öğrenciler için hem teorik hem de pratik anlamda bir laboratuvar işlevi görecek" dedi.

Törende konuşan Demir Çolak ise "Deprem bölgesinde yer alan Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bu okulda, yenilenebilir enerji altyapısını hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu proje benim için, eğitimde yeşil enerji kullanımına örnek olmasını umduğum bir başlangıcı temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Projenin tüm aşamalarında aktif olarak rol alan Demir Çolak, süreci yalnızca fikir düzeyinde bırakmadı. Sponsorlar bularak projenin finansmanını bizzat temin etti, rüzgar türbini ve güneş panellerinin tedarik sürecini yönetti. Projenin en zor bölümlerinden biri olan kurulum için gerekli izinlerin alınmasının yanı sıra, mevcut mimari projeyle türbinin uyumlu hale getirilmesi süreçlerini takip etti, mühendislerle birlikte kurulumun teknik aşamalarında sahada yer aldı. Lise öğrencisi Çolak, sistemin devreye alınmasının ardından, Balıkesir'deki öğrencilere bilgilendirici bir sunum yaptı ve teknik eğitim verdi. Gençlerin mimarlık ve mühendislik yetkinliğini, toplumsal sorumluluk bilinci ve çevre duyarlılığıyla birleştiren proje ile eğitimde yenilikçi bir adımı sürdürülebilir enerji hedefleriyle bir araya getirmek amaçlandı. Yenilenebilir enerji teknolojileri alanında eğitim veren okulun aydınlatmasına entegre edilen sistem, sadece elektrik üretmekle kalmayıp aynı zamanda olası bir deprem anında kesintisiz enerji sağlayarak okulun acil durum dayanıklılığını artırdı.

'Kendi enerjini kendin üret' felsefesiyle geliştirilen projenin, enerji sürdürülebilirliğiyle birlikte afetlere hazırlık açısından da örnek bir model oluşturması hedefleniyor.

Kaynak: DHA

