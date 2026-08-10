UMKE Sempozyumu: Akademiden Sahaya Medikal Kurtarma

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) iş birliğinde, UMKE Haftası kapsamında "UMKE ile Hayata Uzanan El: Akademiden Sahaya Medikal Kurtarma Sempozyumu" düzenlendi.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılış programına Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Üçer, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren, Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, üniversite ve sağlık teşkilatından yöneticiler, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, doğalgaz patlaması senaryosuna dayalı medikal kurtarma simülasyonu gerçekleştirildi.

Programda açılış konuşmasını yapan Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, doğal afetlerin ülkemizin coğrafi yapısı nedeniyle hayatımızdan uzak olmayan durumlar olduğunu söyledi.

Doğal afetlerin dünyanın fiziksel yapısı gereği meydana gelen tabiat olayları olduğunu ifade eden Topçu, bu olayların "afet" olarak nitelendirilmesinin, insanlara verdikleri zararın yanı sıra bu zararlardan korunma konusunda yeterli hazırlığın sağlanamamasıyla ilişkili olduğunu belirtti.

Yakın zamanda yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin toplum üzerinde derin etkiler bırakan elim bir hadise olduğunu dile getiren Topçu, afetlere karşı önlem alma ve hazırlık bilincinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Hafsa Sultan Hastanesi olarak afetlere hazırlık konusunda üzerlerine düşen sorumluluğun farkında olduklarını belirten Topçu, UMKE Haftası kapsamında gerçekleştirilen sempozyumun; afetlere hazırlık, müdahale kapasitesinin geliştirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren, konuşmasına UMKE'nin yapısı ve görev alanları hakkında bilgi vererek başladı. UMKE'nin özellikle Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere afetlerde sahada yürüttüğü çalışmalara değinen Zeren, ekiplerin zorlu koşullarda gösterdiği mücadelenin önemli bir deneyim birikimi oluşturduğunu ifade etti.

Sempozyumun bu deneyimlerin paylaşılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirten Zeren, programın yalnızca akademik bilgilerin aktarıldığı bir etkinlik olmadığını vurguladı. Sahada edinilen tecrübelerin akademik bilgiyle buluşturulacağı sempozyumun, katılımcıların bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayan bir eğitim platformu niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Rana Kibar ise afet ve acil durumlarda güçlü sağlık altyapısının yanı sıra iyi yetişmiş insan kaynağı, etkin koordinasyon, doğru planlama ve bilimsel bilgiye dayalı uygulamaların hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ülkemizin yaşadığı büyük afetlerden önemli dersler çıkararak sağlık sisteminin afetlere hazırlık kapasitesini güçlendirmek adına önemli adımlar attığını belirten Kibar, hedefin yalnızca afet sonrasında müdahale eden değil, afet gerçekleşmeden önce hazırlığını tamamlayan, eğitimini sürekli güncelleyen, teknolojiyi etkin kullanan ve bilimsel verilerle hareket eden güçlü ve dirençli bir sağlık sistemi oluşturmak olduğunu ifade etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinin güçlü akademik kadrosu, modern sağlık altyapısı ve uygulama deneyimiyle sağlık hizmetlerinin yanı sıra afet tıbbı, acil sağlık hizmetleri ve sağlık eğitimine yönelik önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Kibar, sempozyum kapsamında ele alınacak travma yönetimi, crush sendromu, yoğun bakım süreçleri, halk sağlığı hizmetlerinin organizasyonu ve medikal kurtarma uygulamalarının hem akademik hem de sahada görev yapan sağlık profesyonellerinin bilgi ve deneyimlerinin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

Sempozyumun akademi ile sahayı bir araya getirerek bilgi paylaşımını ve kurumlar arası iş birliğini güçlendireceğini belirten Kibar, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Manisa İl Sağlık Müdürlüğüne, UMKE teşkilatına, Hafsa Sultan Hastanesi yönetimine, konuşmacılara ve organizasyonda görev alan tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Program, sempozyumda oturum başkanlığı yapan isimlere teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Sempozyum kapsamında alanında uzman akademisyenler ve deneyimli UMKE personeli tarafından afet yönetimi, olay yeri organizasyonu, medikal kurtarma uygulamaları, triyaj, afet psikolojisi, ekip koordinasyonu ve güncel müdahale yöntemleri üzerine sunumlar gerçekleştiriliyor. Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra sahada edinilen deneyimleri dinleme ve uygulamaya yönelik örnek vakaları değerlendirme fırsatı buluyor.

Sempozyum programı kapsamında Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nin merkez fuaye alanında farklı kurumlar tarafından stantlar kuruldu. Stantlarda afet ve acil durumlarda kullanılan ekipman, araç-gereç ve uygulamalara ilişkin bilgiler katılımcılarla paylaşılırken, ziyaretçilere kurumların çalışmaları hakkında da bilgi veriliyor.