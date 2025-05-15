2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor - Son Dakika
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Eğitim

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak, 26 Haziran 2026'da sona erecek.

15.05.2025 15:09
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi.

ÖĞRETMENLER 1 EYLÜL'DE GÖREVE BAŞLAYACAK

Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Pazartesi başlayacak. Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

1-5 EYLÜL ARASI UYUM EĞİTİMİ VAR

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlenecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.

İLK ARA TATİL 10 KASIM'DA BAŞLIYOR

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

TATİL TARİHLERİ

  • Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım arasında yapılacak.
  • Yarıyıl tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
  • İkinci dönem: 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.
  • İkinci dönemin ara tatili: 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

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Son Dakika Eğitim 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • AHMET LEVENT:
    Daha yeni atanacak öğretmenlerin takvimi belli değil,bu nasıl bir iş bilmezliktir be arkadaş. Allah sizi biran evvel bu memleketin başından kurtarsın. 32 31 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    Avrupa'da 1 ay tatil,hiç demiyorsunuz biz neden 3 ay yaıyoruz diye.bedavadan maaş alıyorlar,millet te çocukları okula gitmediği için bütün yaz tatildeler.ben 15 gün iznimi bile kullanabilmek için taklalar atıyorum.1 temmuz-1 ağustos tatil yeterde artar bile.herkes işinin basına.9 günlük tatilleri saymıyoruz daha.sonra öğretmenler az maaş alıyormuş...hayatınız tatille geciyo zaten,yeterde artar bile size o maaş 25 32 Yanıtla
  • Murat denizli:
    3 aylık tatili 2 aya indirdiniz herkes acık oğretime gecıyor sizin rezillihiniz 20 27 Yanıtla
  • Murat denizli:
    marta kasımda tatil mi olur eğitimi bitirdiniz yazıklar olsun 12 32 Yanıtla
  • ro.123:
    Tatiller iyice kısalmaya başladı 28 12 Yanıtla
  • Murat denizli:
    eskiden mayısın sonunda kapanırdı kimse ara tatil istemıyor onemli olan yaz tatili 16 19 Yanıtla
  • Murat denizli:
    neresi gec ya 12 4 Yanıtla
  • İdris İğneci:
    3 aylık tatil 2 aya indi egitim sisteminin içine ettiniz 3 2 Yanıtla
  • Semra Sönmez:
    bu sene ne zaman kapanacak onu da yazsaydınız 4 0 Yanıtla
  • Kadir Küçük:
    Ara tatiller iptal edilmeli öğrencileri bu kadar düşünüyorsanız yaz saati uygulamasına geçin sabah karanlıkta okula gitmesin çocuklar. Çalışan veliler için de zor oluyor. Herşeye tatil yapmayın artık. Çocuk tam okula adepte oluyor pat tatil . Ne saçma eğitim sistemi var bu memlekette 25 yılda mahvettiniz iyice 3 1 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    Taner...git 1 1 Yanıtla
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