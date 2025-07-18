Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı? - Son Dakika
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Eğitim

Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?

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Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?
18.07.2025 07:32
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Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?
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Devlet memurlarına yarı zamanlı çalışma hakkı tanıyan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre memurlar doğumdan itibaren analık ya da babalık izninin bitiminden itibaren çocuğun ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Memurlar, bu süre içinde maaşlarının ve ödemelerinin yarısını alabilecekler.

Memura yarı zamanlı çalışma hakkı tanıyan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası memurlara verdiği doğum izni müjdesinin ardından yayınlanan yönetmelikle uygulamaya ilişkin ayrıntılar netleşti. Yarı zamanlı çalışma hakının kullanımında kadın veya erkek memur ayrımı yapılmayacak. Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde yarı zamanlı çalışma hakkından talepleri üzerine her iki eş de faydalanabilecek.

Yönetmeliğe göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kadın ve erkek tüm devlet memurları, çocuklarının doğumundan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışma imkanından faydalanabilecek. ???Doğum yapan kadın memurlar, analık veya ücretsiz izinleri sonrasında, eşi doğum yapan erkek memurlar da babalık izinleri sonrasında bu haktan yararlanmak için başvuru yapabilecek.

KADIN VE ERKEK AYRIMI YOK

Yarı çalışma hakkının kullanımında kadın veya erkek ayrımı yapılmayacak. Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde, yarı çalışma hakkından talepleri üzerinden her iki eş de faydalanabilecek. Memurlar, yarı zamanlı çalışma dönemi içindeki herhangi bir zamanda, yarı zamanlı çalışmayı kurumundan talep edebilecek.

EVLAT EDİNENLERE DE AYNI HAK TANINDI

Yönetmelikte, doğum yapanların yanı sıra evlat edinenlere de aynı haklar tanındı. Memurlar, çocuğun fiilen evlatlık olarak alındığı tarih veya yasal izinlerin bitiminden, ilköğretim çağına başlayana kadar haktan yararlanılabilecek.

MÜDÜR VE DAHA ÜST POZİSYONDAKİLER HAKTAN YARARLANAMAYACAK

Kamu kurum ve kuruluşlarında, şube müdürü ile dengi ve üstü yönetici ünvanlı kadrolarda görev yapan memurlar ile yurt dışı teşkilatında görev yapan memurlar, yarı çalışma hakkından yararlanamayacak.

İLK ETAPTA 20-30 BİN MEMURUN FAYDALANMASI BEKLENİYOR

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından edinilen bilgiye göre, yeni düzenlemeyle, daha önce yaklaşık 1000 memurun yararlanabildiği hakkın kapsamı genişletildi. Bu çerçevede, memurlara, çocuklarının doğumundan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar tanınacak yarı zamanlı çalışma imkanından ilk etapta 20-30 bin memurun faydalanması bekleniyor.

ÇALIŞMA KOŞULLARI NASIL OLACAK?

Memurun haftalık çalışma süresi normal haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenecek. Haftalık çalışma günü 3 günden az olamayacak. Memurun günlük çalışma saatleri günlere göre farklı olarak belirlenebileceği gibi günlük çalışma süresi eşit olarak da düzenlenebilecek.Memur süt izni hariç olmak üzere mazaret izinleri ile yıllık izinlerini 657 Sayılı Kanundaki belirtiler süreler kadar kullanabilecek. Kadın memura ayrıca süt izni verilmeyecek. Yetkili amir hizmet ihtiyacı veya memurun talebine göre yarı zamanlı çalışma gün ve saatlerinde Ocak ve Temmuz döneminde yılda iki defa değişiklik yapabilecek.

HER ÇOCUK İÇİN AYRI HESAPLANACAK

Memur aylıksız izin hariç olmak üzere yarı zamanlı çalışma dönemi içinde kalan yıllık izin , hastalık veya mazaret izni ve diğer izinlerde geçen süreler ile yarı zamanlı çalışma dönemi içinde kalan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yarı zamanlı çalışmış sayılacak. Yarı zamanlı çalışma hakkının süresi her çocuk için ayrı ayrı hesaplanacak. Çocuğun ilkokula başlaması ile yarı zamanlı çalışma hakkı sona erecek.

Doğum veya evlat edinmenin Devlet memurluğuna atanmadan önce gerçekleşmesi halinde memur göreve başlamak kaydıyla yarı zamanlı çalışma dönemi içinde talebi üzerine bu haktan yararlanabilecek.

MAAŞLARININ VE ÖDEMELERİNİN YARISINI ALABİLECEKLER

Söz konusu haktan yararlanan memurun haftalık çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenecek.

Yarı çalışma hakkından yararlanan memurun haftalık çalışma süresi, 3 günden fazla olmayacak, günlük 3 saatten az veya 8 saatten fazla çalışamayacaklar. Memurlar, bu süre içinde maaşlarının ve ödemelerinin yarısını alabilecekler.

Düzenlemeden faydalanacak memurlar çalışma saatleri dışında ve öğle arası çalıştırılamayacaklar. Çalışma saatleri farklı günlerde değişiklik gösterebilecek. Kurumdaki yetkili amir, ocak ve temmuz aylarında çalışma saatlerinde değişiklik yapabilecek. Yarı zamanlı çalışan kadın memura ayrıca süt izni verilmeyecek.

Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde görev yapan memurun yarı çalışma esasları, normal haftalık çalışma süresinin yarısı dikkate alınarak hizmet ihtiyacına göre kurumu tarafından belirlenecek.

Yarı çalışma hakkı, memurun çocuğunu kaybetmesi, evlatlık ilişkisinin kaldırılması, çocuğunun ilkokula başlaması, normal çalışmaya dönme talebi olması durumunda sona erecek.

Eğitim, Memur, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı? - Son Dakika

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