Mersin'de öğretmenler Türk masal kahramanlarını çevre için buluşturdu - Son Dakika
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Mersin'de öğretmenler Türk masal kahramanlarını çevre için buluşturdu

Mersin\'de öğretmenler Türk masal kahramanlarını çevre için buluşturdu
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Mersin Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimindeki üç öğretmen, Türk masal kahramanlarını çevre temalarıyla buluşturduğu 'Evvel Yeşil, Ahir Yeşil' adlı sekiz kitaplık çocuk masal setini yayımladı. Set, sıfır atıktan su tasarrufuna uzanan temalarla çocuklara çevre bilinci kazandırmayı amaçlıyor.

Mersin Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde görev yapan öğretmenler Şeyda Kaşakcı, Gülperi Fatih ve Ayyüce Karahanlı, çocuklarda çevre ve iklim bilincinin geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla Türk kültürünün önemli masal ve anlatı kahramanlarını çevre temalarıyla buluşturdu. 'Evvel Yeşil, Ahir Yeşil-Masalın Kökünden Geleceğin Dünyasına' adı verilen çalışma, sekiz kitaplık çocuk masal seti olarak yayımlandı.

Proje kapsamında hazırlanan kitaplarda Keloğlan'dan Şahmeran'a, Nasreddin Hoca'dan Anka Kuşu'na, Tepegöz'den Dede Korkut'a, Karagöz ile Hacivat'tan Lokman Hekim'e kadar Türk kültürünün tanınmış kahramanları, bu kez çocuklara çevre ve sürdürülebilirlik mesajları veriyor.

Çevre sorunları masallarla anlatılıyor

İklim değişikliği ve çevre sorunlarının çocuklara yalnızca bilgi aktarımı yoluyla değil, onların hayal dünyasına ve kültürel hafızasına hitap eden bir anlatımla aktarılmasını amaçlayan projede, her kitap için farklı bir çevre teması belirlendi.

Seride yer alan 'Keloğlan ve Çöp Dağı' sıfır atık ve geri dönüşümü, 'Şahmeran'ın Sessiz Bahçesi' doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını, 'Nasreddin Hoca ve Kaybolan Göl' su kaynaklarının korunması ve su tasarrufunu, 'Anka Kuşu ve Küllerinden Yeşeren Orman' ise ormanların korunmasını konu alıyor.

'Tepegöz'ün Bitmeyen Sofrası' bilinçli tüketim ve gıda israfına, 'Dede Korkut ve Son Tohum' toprağın ve tohumun önemine, 'Karagöz ile Hacivat ve Gökyüzünü Kim Sakladı?' temiz hava ve çevre sorumluluğuna odaklanıyor. Serinin sekizinci kitabında ise Lokman Hekim üzerinden insan, tabiat ve sürdürülebilir gelecek arasındaki ilişki ele alınıyor.

Kültürel miras ile çevre eğitimi birleşti

Sekiz kitaptan oluşan çalışma kapsamında çevre temaları kültürel motiflerle birleştirilirken, kitapların görsel dünyası da çocukların yaş gruplarına uygun şekilde tasarlandı. Projenin, sınıf içi etkinliklerin yanı sıra Yeşil Vatan çalışmaları, çevre farkındalığı etkinlikleri ve sıfır atık uygulamalarında eğitim materyali olarak kullanılabilmesi hedefleniyor.

Projeyle çocukların çevre sorunlarını tanımalarının yanı sıra çözümün bir parçası olduklarını fark etmeleri amaçlanıyor. Su, toprak, orman ve canlı yaşamının korunması, israfın azaltılması ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazandırılması projenin temel hedefleri arasında yer alıyor.

Şeyda Kaşakcı, Gülperi Fatih ve Ayyüce Karahanlı tarafından hazırlanan çalışma, sekiz kitaplık masal seti olarak yayımlandı.

Projenin adı olan 'Evvel Yeşil, Ahir Yeşil' ifadesinde 'evvel' geçmişten devralınan kültürel ve doğal mirası, "ahir" ise gelecek nesillere bırakılacak dünyayı temsil ediyor.

Çalışmanın ana mesajı ise 'Evvel masaldı, ahir bizim elimizde' sözleriyle özetleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Mersin'de öğretmenler Türk masal kahramanlarını çevre için buluşturdu - Son Dakika

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