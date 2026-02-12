"Mersin İstihdam Buluşmaları" düzenlendi! Öğrenciler sektörle aynı masada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

"Mersin İstihdam Buluşmaları" düzenlendi! Öğrenciler sektörle aynı masada

"Mersin İstihdam Buluşmaları" düzenlendi! Öğrenciler sektörle aynı masada
12.02.2026 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Mersin İstihdam Buluşmaları" Mersin Üniversitesi'nde düzenlendi. Etkinlikte konuşma yapan Mersin Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, üretim temelli kalkınmanın gençlerle mümkün olabileceğini vurgularken, fuarda 82 meslek dalında 205 açık pozisyon için gençlerle iş dünyası bir araya geldi.

Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen ve yaklaşık 50 milyon avro bütçeye sahip olan "EMPLOYABILITY" projesi kapsamında düzenlenen Mersin İstihdam ve Kariyer Buluşması", 11 Şubat Çarşamba günü Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı himayesinde, Mersin Valiliği koordinesinde ve pek çok uluslararası kuruluşun iş birliğiyle hayata geçen fuar; iş dünyasının temsilcileri ile genç yetenekleri aynı çatı altında buluşturdu.

VALİ YARDIMCISI DEMİRÖZ DE FUARA KATILDI

Fuarın açılış törenine; Mersin Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ersoy Günay, BM Uluslararası Göç Örgütü Kıdemli Koordinatörü Shabarinath Nair, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çağrı Çetin, Mersin İŞKUR İl Müdürü Yunus Emre Akalın ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

'Mersin İstihdam Buluşmaları' düzenlendi! Öğrenciler sektörle aynı masada

"ÜRETİM TEMELLİ KALKINMA GENÇLERLE MÜMKÜN"

Mersin Valisi Atilla Toros'un selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, bu organizasyonun sadece bir açılış değil, üretim temelli bir kalkınma platformu olduğunu vurguladı. Gençlere sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri tavsiyesinde bulunan Demiröz, kamu ve özel sektörün istihdamı artırmak için sahada el birliğiyle çalıştığını ifade etti.

50 MİLYON EUROLUK DEV YATIRIM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ersoy Günay, projenin Türkiye'deki sosyal uyum ve kayıtlı istihdama sağladığı katkıya dikkat çekti. 50 milyon euroluk bütçe ile hem ev sahibi topluluğun hem de koruma altındaki bireylerin iş gücü piyasasına entegrasyonunun hedeflendiğini belirtti. BM Temsilcisi Shabarinath Nair ise kayıtlı istihdamın güvenli bir gelecek için şart olduğunun altını çizdi.

'Mersin İstihdam Buluşmaları' düzenlendi! Öğrenciler sektörle aynı masada

82 FARKLI MESLEK DALINDA İSTİHDAM FIRSATI

Mersin İŞKUR İl Müdürü Yunus Emre Akalın, fuarın önemini rakamlarla paylaştı. Akalın, etkinlik kapsamında 82 farklı meslek dalında toplam 205 açık pozisyon için görüşmeler yapılacağını belirterek iş gücü piyasasının arz-talep dengesini güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Mersin Üniversitesi, İş Dünyası, Gençlik, Mersin, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 'Mersin İstihdam Buluşmaları' düzenlendi! Öğrenciler sektörle aynı masada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Devlet hastanesindeki ’rüşvet’ skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
Market alışverişine çıkan vatandaş, ’’İndirim’’ etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş Market alışverişine çıkan vatandaş, ''İndirim'' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?
Adalet Bakanı Gürlek Meclis’ten AK Partili vekillerin çemberinde ayrıldı Adalet Bakanı Gürlek Meclis'ten AK Partili vekillerin çemberinde ayrıldı
Wayne Rooney, 493 gündür saçlarını kestirmeyen Manchester Unitedlı taraftara ateş püskürdü Wayne Rooney, 493 gündür saçlarını kestirmeyen Manchester Unitedlı taraftara ateş püskürdü

15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
13:17
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
13:00
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 15:40:22. #.0.4#
SON DAKİKA: "Mersin İstihdam Buluşmaları" düzenlendi! Öğrenciler sektörle aynı masada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.