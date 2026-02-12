'Mersin İstihdam Buluşmaları' düzenlendi! Öğrenciler sektörle aynı masada

Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen ve yaklaşık 50 milyon avro bütçeye sahip olan "EMPLOYABILITY" projesi kapsamında düzenlenen Mersin İstihdam ve Kariyer Buluşması", 11 Şubat Çarşamba günü Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı himayesinde, Mersin Valiliği koordinesinde ve pek çok uluslararası kuruluşun iş birliğiyle hayata geçen fuar; iş dünyasının temsilcileri ile genç yetenekleri aynı çatı altında buluşturdu.

VALİ YARDIMCISI DEMİRÖZ DE FUARA KATILDI

Fuarın açılış törenine; Mersin Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ersoy Günay, BM Uluslararası Göç Örgütü Kıdemli Koordinatörü Shabarinath Nair, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çağrı Çetin, Mersin İŞKUR İl Müdürü Yunus Emre Akalın ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

"ÜRETİM TEMELLİ KALKINMA GENÇLERLE MÜMKÜN"

Mersin Valisi Atilla Toros'un selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, bu organizasyonun sadece bir açılış değil, üretim temelli bir kalkınma platformu olduğunu vurguladı. Gençlere sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri tavsiyesinde bulunan Demiröz, kamu ve özel sektörün istihdamı artırmak için sahada el birliğiyle çalıştığını ifade etti.

50 MİLYON EUROLUK DEV YATIRIM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ersoy Günay, projenin Türkiye'deki sosyal uyum ve kayıtlı istihdama sağladığı katkıya dikkat çekti. 50 milyon euroluk bütçe ile hem ev sahibi topluluğun hem de koruma altındaki bireylerin iş gücü piyasasına entegrasyonunun hedeflendiğini belirtti. BM Temsilcisi Shabarinath Nair ise kayıtlı istihdamın güvenli bir gelecek için şart olduğunun altını çizdi.

82 FARKLI MESLEK DALINDA İSTİHDAM FIRSATI

Mersin İŞKUR İl Müdürü Yunus Emre Akalın, fuarın önemini rakamlarla paylaştı. Akalın, etkinlik kapsamında 82 farklı meslek dalında toplam 205 açık pozisyon için görüşmeler yapılacağını belirterek iş gücü piyasasının arz-talep dengesini güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.