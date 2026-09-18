Milli Eğitim Bakanı Tekin, Vize'de anaokulu açılışında muhalefeti eleştirdi - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Vize'de anaokulu açılışında muhalefeti eleştirdi

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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Vize\'de anaokulu açılışında muhalefeti eleştirdi
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırklareli Vize'deki Hatice-İsmail Adıgüzel Anaokulu'nun açılışında konuştu. Tekin, 2024 TIMSS'te Türkiye'nin Avrupa ve OECD ülkeleri arasında ilk 5'te yer aldığını belirterek muhalefetin öğretmenlerin hakkını vermediğini savundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2002 yılında AK Parti iktidara geldiği zaman aynı PISA sınavında Türkiye, 38 OECD ülkesi arasında ilk 30'a giremiyordu. 2024 TIMSS döngüsünde Türkiye birçok alanda Avrupa'nın ve OECD ülkelerinin arasında ilk 5 içerisinde yer aldı. Yani fiziki kapasiteyi geliştirdikçe eğitimimizin niteliği de artıyor. Muhalefet bu konuda öğretmenlerimizin, yapılanların hakkını vermiyor ama ben bir Milli Eğitim Bakanı olarak hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan Hatice- İsmail Adıgüzel Anaokulu'nun açılışı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Bakan Tekin, hayırseverler tarafından eğitim alanına kazandırılan okulların önemine değinerek, "Ben bir iki hususu ifade etmek isterim. Yaklaşık 3 yılı aşkın bir süredir Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapmaya, Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, çaba sarf ediyorum. Bu esnada kamu bütçesiyle açılan, yapılan hiçbir okulun açılışını yapmadım. Sadece hayırseverlerimizin yaptığı okulların açılışlarını yapıyorum. Bunun sebebi de hayırsever aileye, hayırseverlere teşekkür etmek, her ne murat ile okul yaptılarsa onlara hayır duasında bulunmak, Allah muratlarınızı kabul etsin demek ve eğitim camiamız adına, çocuklarımız adına, geleceğimiz adına kendilerine teşekkür etmek için hayırsever açılışlarına katılıyorum. Şu an Kırklareli'nde derslik başına düşen öğrenci sayımız 17 arkadaşlar. OECD ortalamasının üzerindeyiz, elhamdülillah. Türkiye genelinde de böyle. Daha geçtiğimiz hafta, 8 Eylül'de OECD'nin Bratislava'daki toplantısında PISA Direktörü, 'Türkiye'nin bu olağanüstü başarısını nasıl gerçekleştirdiğinizi bütün dünyaya anlatın' diyerek, bütün dünyadan, değişik ülkelerden 30'dan fazla Milli Eğitim Bakanının bulunduğu bir ortamda bizi kürsüye böyle davet etti. Bunu söyledi. Bu ortamı bize sağlayan, bu mutluluğu, bu gururu bize yaşatan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hayırseverlerimize müteşekkirim. Allah kendilerinden razı olsun. Bu çabalar neticesinde Türkiye'de hem okullarımızda derslik başına, sınıf başına düşen öğrenci sayımız azaldı, hem öğretmen başına düşen öğrenci sayımız azaldı. Dünya ortalamalarının üstüne çıktık, çok şükür. Bunu yapınca beraberinde başarı da geldi" şeklinde konuştu.

"Muhalefet öğretmenlerimizin ve yapılanların hakkını vermiyor"

Muhalefetin yapılan iyi ve güzel şeylerin hakkını vermediğini söyleyen Bakan Tekin, "Bu yapılanlar çok güzel şeyler. Maalesef Türkiye'de muhalefet, bu yıla kadar, başarılarımızla ön plana çıktığımız bu yılki PISA döngüsüne kadar her yıl PISA'daki başarısızlıklarımızı eleştiriyordu. 2002 yılında AK Parti iktidara geldiği zaman aynı PISA sınavında Türkiye, 38 OECD ülkesi arasında ilk 30'a giremiyordu. 2024 TIMSS döngüsünde Türkiye birçok alanda Avrupa'nın ve OECD ülkelerinin arasında ilk 5 içerisinde yer aldı. Yani fiziki kapasiteyi geliştirdikçe eğitimimizin niteliği de artıyor. Muhalefet bu konuda öğretmenlerimizin, yapılanların hakkını vermiyor ama ben bir Milli Eğitim Bakanı olarak hepsine teşekkür ediyorum. Öğretmen arkadaşlarımıza, idareci arkadaşlarımıza, öğrenci arkadaşlarımıza, hayırseverlere, hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, Allah hepinizden razı olsun. Bakın, bu kadar yapılan güzel şeyi, ya bir teşekkür etmek zor mu? Dense ki; 'Ya evet, yapılan bu kadar güzel şey var ama şu da eksik, onu da tamamlayın.' dese daha insani olmaz mı? Şimdi bir muhalefet partisinin eğitimden sorumlu yetkilisi çıkmış diyor ki: 'Evet, çok başarılı oldu ama bu başarı AK Parti'nin başarısı değil. Okula başlama yaşı, yani okul öncesi eğitim yaygınlaştığı için başarılı oldu' diyor. AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de okul öncesi okullaşma oranı, yani 1. sınıftan önceki okullaşma oranı, yüzde 11'lerde. Şu anda 5 yaş grubunda yüzde 92. Şimdi o siyasetçinin söylediği gibi başarı okul öncesinin okullaşma oranının artmasından kaynaklanıyorsa, onu da biz yaptık arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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