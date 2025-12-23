Öğrencinin Ölümüne Yol Açan 'Yumurtasız' Pasta Olayı: Cenaze Şanlıurfa'ya Gönderildi - Son Dakika
Eğitim

Öğrencinin Ölümüne Yol Açan 'Yumurtasız' Pasta Olayı: Cenaze Şanlıurfa'ya Gönderildi

23.12.2025 14:25
Bir okulda servis edilen 'yumurtasız' pastanın tüketilmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencinin cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. Olay, okulda verilen pastanın içerisindeki maddelerin öğrencinin sağlığına zarar vermesi sonucu meydana geldi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ağrı'da yumurtaya alerjisi bulunan üniversite öğrencisinin, "yumurtasız" denilerek satılan pastayı yedikten sonra hayatını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, il merkezinde faaliyet gösteren pastanede çalışan Y.A. (41), F.Y. (32) ve F.Y. (39) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2 Aralık'ta Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda meydana geldi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Remziye Horuz (25), doğum günü dolayısıyla arkadaşlarının aldığı pastayı yedikten sonra fenalaştı. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Horuz, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç öğrencinin cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.

Soruşturma kapsamında olay günü alınan pasta numunesinin, yumurta bileşeni içerip içermediğinin tespiti amacıyla İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Laboratuvarı'na gönderildiği, yapılacak inceleme sonuçlarının dosyaya ekleneceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

