Öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları - Son Dakika
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Eğitim

Öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarının merak ettiği mülakat sorusuna yanıt verdi. Bakan Tekin, "2024 yılında KPSS sınavı sonuçlarına göre bir atama daha yapacağız. Bundan sonra KPSS'yi kullanmayacağız artık. Bu yıl son bir kez daha mülakatla öğretmen ataması yapmış olacağız." dedi.

28.01.2025 19:46
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Atama bekleyen milyonlarca öğretmen adayı mülakatların kalkıp kalkmayacağını merak ederken, beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. A Haber'e konuşan Bakan Tekin, Milli Eğitim Akademisi ve Akademi Giriş Sınavı hakkında merak edilenleri yanıtladı.

MÜLAKAT SİSTEMİ KALDIRILIYOR

Mülakat sisteminin son kez kullanılacağını belirten Bakan Tekin daha sonra kaldırılacağını kaydetti. Bakan Tekin şunları söyledi: "Şu anda halihazırda biliyorsunuz KPSS sınavına giren arkadaşlarımız KPSS skorlarına göre akabinde de mülakata giriyorlar. Yani yasal düzenlememiz o şekilde. KPSS'de bizim ihtiyaç duyduğumuz öğretmen adayının üç katı kadar KPSS sonuçlarına göre aday çağırıyoruz. Bu arkadaşlarımız mülakata giriyorlar. Yüzde 50 KPSS, yüzde 50 sözlü mülakat notuyla öğretmenlik mesleğine başlıyorlar.

"2024 KPSS SONUÇLARINA GÖRE BİR ATAMA DAHA YAPACAĞIZ"

Şu andaki düzenlememiz bu şekilde. Bunu bir kez daha yapacağız. Yani 2024 yılında uygulanan kamu personeline giriş sınavı, yani KPSS sınavı sonuçlarına göre bir atama daha yapacağız. Bundan sonra KPSS'yi kullanmayacağız artık. Akademi giriş sınavı şöyle işleyecek süreç, Temmuz ayında ÖSYM kendi takvimine göre, yanlış bir rakam söyleyeyim, 13 Temmuz'da akademik giriş sınavı yapılacak.

"ÖĞRETMEN ADAYLARI MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ'NDE YETİŞTİRİLECEK"

Akademi giriş sınavı neticesine göre biz Milli Eğitim Akademisi'nde ihtiyaç duyduğumuz branşlarda öğretmen adayı arkadaşlarımızın Milli Eğitim Akademisi'nde öğretmen olarak yetiştirmek üzere eğitime almış olacağız. Atama süreci şöyle, öğretmen adayı arkadaşlarımız açısından da çok daha rahat. Bir de veliler, öğrenciler, öğretmenlerden beklentiler olan insanlar açısından da daha objektif, daha çok geniş katılımlı bir değerlendirmeyle öğretmen aday arkadaşlarımızı seçmiş olacağız. Şöyle kurguluyoruz biz.

"BİRDEN FAZLA OKULDA STAJ YAPACAKLAR"

Teorik eğitim kısmının dışında pratikte öğretmen aday arkadaşımız birden fazla okulda bugünkü hani moda tabirle staj için okullara gidecek. Yani bir benim öğretmen olarak çalıştığım okuluma gelecek. Benim okulum sosyoekonomik olarak bir köy okulunda öğretmenlik yapıyorum. Bir stajyer arkadaşımız gelecek. Bizim tanımladığımız çerçevede, işte iki hafta benim yanımda staj yapacak. Ben öğretmen adayı arkadaşımızla ilgili bir değerlendirme yapacağım. Bir formatımız var. Öğretmen aday arkadaşımızın öğretmenlik mesleğiyle ilgili iki haftalık ya da üç haftalık şeyler çok farklı.

"ÇOKLU DEĞERLENDİRME OLACAK"

Gözlemlerimi benim bakanlıkça hazırladığımız formata uygun bir biçimde işaretleyecek öğretmen arkadaşımız. Sonra gelecek sizin yanınıza gelecek öğretmen adayı arkadaşımız. Birkaç hafta da sizin yanınızda staj yapmış olacak. Siz de bir değerlendirme yapacaksınız. Böyle çoklu değerlendirmeyle öğretmene dair arkadaşlarımız alanda, sahada yıllarca öğretmenlik yapmış, yani tırnak içinde duayen öğretmenlerimizin yanında bir süre staj yapmış olacaklar. Onun neticesinde de ortaya çıkan notla öğretmen adayı arkadaşımız atama puanı oluşturmuş olacak ve sahaya göndermiş olacağız.

"YAKLAŞIK 14 AYLIK BİR SÜREÇ"

Yaklaşık olarak 14 aylık bir süreçten bahsediyoruz. On dört ayın sonucunda biraz önce başlarken söylediğim bizim bütün okul türlerimiz ve okul türlerimizin bulunduğu sosyoekonomik koşullara uygun atmosferlerde gidecek her bir okulumuzda, her türdeki okulumuzda öğretmen ve arkadaşımız orayı görmüş olacak, orayı tecrübe etmiş olacak ve hem atama süreciyle ilgili olarak çoklu bir değerlendirme mekanizması olmuş olacak, hem de öğretmen adayı arkadaşımız sınıfa gönderdiğimizde daha hazır bir biçimde gitmiş olacak..

"SON BİR KEZ DAHA MÜLAKATLA ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAĞIZ"

Tabii bu yıl son bir kez daha mülakatla öğretmen ataması yapmış olacağız. Ondan sonra dediğim gibi çoklu değerlendirmeyle."

Öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Eğitim, Yaşam, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Fatih Terim:
    yemin ediyorum resmen atama yapmamak için getirdikleri sisteme bak 101 50 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Bunların bi tane adaletli şeffaf işi olmaz. Yine dolaplar döner. Yiyici haramiler. Kamunun için liyakatsız torpilli dolu. 93 7 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    akp üyesi olanlara extra puan verin gitsin. adil olacağınıza inanmıyorum 80 3 Yanıtla
    Yunus Durak:
    Yemin, doktora yüksek lisans yapıp halen öğretmen atamasına takılanlar var bu ülkede 18 0
  • Özcan Kuvan:
    Her şey açık AKP li değilsen iş yok boşuna heveslenmeyin. 66 4 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Moda oldu akademi!... Diyanet akadami. Hukuk akadami. Öğretmen akademi... 16 yılda ögretemediginizi 6 ayda ögretirsiniz artık. Ha bide bu aşamaya gelmek için bi aday asgari 3 senede sınava hazırlanma evresi var. Filinta gibi gençler 30 undan önce kamuya giremiyorlar. O yaştan sonra para biriktirmek,evlenecek üstüne bide 3 çocuk yapacak he. 67 2 Yanıtla
  • murat2069:
    yaniiii dayısı olmayan agzıyla kuş tutsa atanamaz diyorlar 59 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Torpil kalkıyor mu bakanım 48 2 Yanıtla
  • Adem Ozeren:
    Yolsuzluğa yeni bir boyut getirmişler 43 0 Yanıtla
  • Murat İlbaş:
    Kpss ne işe yarıyor ona göre yapmayacaklar Eğer yanlış bilmiyorsam kpss çıkma nedeni torpil devre dışı olması içindi Sonra hem kpss ardından mülakat soktular gene torpil devreye girdi Şimdi kpss göre yapmayacaz ne demek? Aman koy cebine gitsin ne dert ediosun :) 33 0 Yanıtla
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