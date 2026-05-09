Ordu\'dan Övgü Dolu Başarı

Ordu'da görev yapan İngilizce öğretmeni Muhammet Aydın, dezavantajlı çocuklar ve afet bölgelerindeki özverili çalışmalarıyla eğitimde küresel çapta fark oluşturan öğretmenleri onurlandırmayı amaçlayan Cambridge Dedicated Teacher Awards'ta, dünya genelindeki 12 bin aday arasından sıyrılarak Avrupa'nın en iyi öğretmeni ödülüne layık görüldü.

Cambridge University Press & Assessment tarafından her yıl dünya genelinde ilk ve ortaöğretim seviyesinde fark oluşturan, özverili öğretmenleri onurlandırmak amacıyla düzenlenen küresel Cambridge Dedicated Teacher Awards (Cambridge Öğretmen Özverisi Ödülleri) kapsamında kazananlar belli oldu. Ordu'nun Ünye ilçesindeki Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan İngilizce öğretmeni Muhammet Aydın, büyük bir başarıya imza atarak Avrupa bölge birincisi seçildi.

Jüri; Muhammet Aydın'ı, en zorlu şartlarda bile dezavantajlı çocuklara eğitim vermeye, onları desteklemeye ve onlara ilham vermeye devam eden sarsılmaz kararlılığı nedeniyle bu ödüle layık gördü. Dünya genelindeki öğretmenlerin başarılarını kutlayan yarışmada belirlenen dokuz bölge kazananından biri olan Aydın, ödül kapsamında sınıfı için 500 sterlin değerinde kitap ve bir kupa kazanırken, Kasım 2026'da yayımlanacak yeni Cambridge ders kitaplarının 'teşekkür' sayfasında yer alma hakkı elde etti.

"Öğretmenlik benim için adanmışlık, özel bir sebep de babam"

Ordu'nun Ünye ilçesinde doğup büyüyen ve 21 yıldır öğretmenlik yapan Muhammet Aydın, kendisini her zaman sadece atanmış olarak değil, adanmış bir Cumhuriyet öğretmeni ve toplum gönüllüsü bir öğretmen olarak tanımladı. Öğrencilik yıllarında dahi kendinden yaşça küçük çocuklara sivil toplum örgütleri çatısı altında gönüllü öğretmenlik yaptığını ifade eden Aydın, "Peki neden öğretmenlik? Hani hepimizin bir çocukluk hayali vardır ya; hakikaten öğretmenlik benim için de bir çocukluk hayaliydi. Oyunlarımı hep öğretmenlik üzerine kurulu bir çocukluğum oldu. Arkadaşlarım öğrencilerim olurdu, elimize geçirdiğimiz her şeyle okul inşa etmeye çalışırdık. Tabii bir diğer sebebi de, ki özel bir sebeptir benim için; babam. Babam da dezavantajlı, kısıtlı hayat şartlarında büyümeye çalışmış bir çocuk ve ilkokuldan sonra hayat şartlarından ötürü öğrenimine devam edememiş bir çocuk. Ama öğretmenlik hasreti hep içinde kalmış. Bu yüzden bu hasret onun yazı yazma biçimine yansımış. Ben onun o hasretini dindirmek istedim, yarım kalan sevdasını tamamlamak istedim ve doya doya 21 yılda Türkiye'nin farklı şehirlerinde; Sakarya'da, Tokat'ta, Mardin'de, Ankara'da ve son olarak Ordu Ünye'de mesleğini yerine getirmeye çalışan bir öğretmenim" dedi.

Ulusal ve sınır ötesinde alınan dereceler ve birincilikler

Bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar neticesinde hem ulusalda hem sınır ötesinde ülkeye dereceler ve birincilikler getirdiğini ifade eden Aydın, "Yılın Öğretmeni", "Yılın İlham Veren Öğretmeni", "Hayat Boyu Genç Kategorisi Türkiye Birinciliği" gibi çok farklı kategorilerde ödüller aldığını kaydetti. Aydın, "Son günlerde Cambridge University Press & Assessment'ın düzenlediği Cambridge Dedicated Teacher Awards, yani 'Eğitime Adanmış Öğretmen Ödülleri' ile gündeme geldim" diye konuştu.

"Dünya birinciliği için yarışıyorum"

Aydın, bundan sonraki süreçte dünya birinciliği için yarıştığını ifade ederek, "Geçtiğimiz hafta itibarıyla da Cambridge University resmi olarak beni Avrupa kıtasının birincisi olarak belirledi ve şu anda hem ülkemi hem de Avrupa'yı tüm dünyada temsil eden, dünya bölgelerinde seçilen 9 finalist öğretmenden biri olarak dünya birinciliği için yarışıyorum. Bu benim için çok kıymetli. Bundan sonraki süreçte herhangi bir mülakat ya da değerlendirme, uluslararası jüri incelemesi olmayacak. Bundan sonraki süreç yalnızca halkların çalışmalarına daha çok inandığı öğretmenleri 'Dünyanın En Adanmış Öğretmeni' olarak seçeceği bir süreçle tamamlanacak" şeklinde konuştu.

"Türk bayrağını eğitim gibi en çok önem vermemiz gereken bir olgu üzerinden tüm dünyada zirveye taşımak için istiyorum"

Oylama sisteminin 16 Mayıs tarihinde sona ereceğine dikkat çeken Aydın, "Cambridge University'nin resmi web sitesinde tanımlanan link üzerinden oylamaya katılabilirler. Çünkü artık sadece Muhammet Aydın değilim; ben tüm Türkiye'yim, tüm Avrupa'yım. İnşallah bu yarışmanın sonucunda bütün dünya adına sevineceğimiz bir başarı elde edeceğiz. Çok istiyorum. Bugüne kadar hiçbir ödülü bir amaç için istemedim ama bu sefer bir amaç uğruna ilk kez bir ödül istiyorum. Çünkü bu ödülün sonunda kendi ülkemin evlatlarının geleceği var, adanmış bütün öğretmenlerin mesleğine verdiği fedakarlık duygusu var. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır' dediği, biz öğretmenlere emanet ettiği çocukların geleceği söz konusu. Ben bu ödülü hepimiz adına, Türk bayrağını eğitim gibi en çok önem vermemiz gereken bir olgu üzerinden tüm dünyada zirveye taşımak için istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Başarı çok sevmekten geçiyor"

"Bana hep 'nasıl başardın' sorusu sık sık sorulur. Aslında bu sorunun cevabı çok zor değil; biz zorlaştırıyoruz. Başarının temelinde yatan duygu sadece sevmek değil, çok çok sevmekten geçiyor" diyen öğretmen Muhammet Aydın, "Ben öğretmenliği çok seven bir insanım. Hayatı çok seviyorum, çocukları çok seviyorum, branşımı çok seviyorum ve bu sevgi çocuklarıma da gayet geçiyor. Ben bu bağı çocuklarla göz temasına çok dikkat ederek kurmaya çalışıyorum. Çünkü bana göre göz teması demek, kalp teması demek. Çocuklar size kalbini açtığında da kitaplarını açmaları artık an meselesi, bir teferruat olarak kalıyor. Meslek lisesinde öğretmenim. Çok farklı okullarda da çalıştım ve her okuldaki öğrenciyi kendi evladım bildim. Ancak meslek lisesinde tattığım duygular, 11 senedir ömrümün sonuna kadar bu okuldan ayrılmayacak kadar benim için çok kıymetli duygular. Ben okulda çocuklarımın kahramanı gibiyim her gün. Onları temsil ediyorum. Burada kurduğum her cümlede aklımda ve kalbimde onlar var. Ben aslında onlarım. Bu yüzden de ödülü ülkeme getirmeyi çok istiyorum. Aslında benim tüm yapmaya çalıştığım şey, bir çocuğun gözlerindeki o 'ben de yapabilirim' ışığını yakma çabasından ibaret" diye konuştu.

Öğretmenlerin öğrencilerin hayatlarını şekillendirmedeki kritik rolüne dikkat çekmeyi amaçlayan ödül programına bu yıl 126 ülkeden 12 binden fazla aday gösterildi. Şimdi ise dokuz bölge birincisi arasından küresel kazananı belirlemek için halk oylaması süreci başladı. Oylama için son tarih 13 Mayıs 2026 saat 11.00 olarak belirlenirken, küresel kazanan 2 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek. - ORDU